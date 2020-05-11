Доктор Євген Комаровський розповів головні правила, які поліпшать здоров'я дітей

Лікар активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з підписниками різними порадами, пише Politeka.net.

Так, Комаровський опублікував пам'ятку Всесвітньої організації здоров'я, як допомогти дітям від трьох до чотирьох років рости здоровими і щасливими.

Малюки повинні проводити біля екранів не більше години в день. Фізична активність повинна становити хоча б 180 хвилин в день, з яких 60 хвилин - активні заняття.

Сон малюків повинен становити від 10 до 13 годин.

Нагадаємо, доктор Комаровський запропонував послабити карантин і дозволити молоді відвідувати школи та університети.

За словами лікаря, чим довше триває карантин, тим більше людей загине від інших хвороб, а не від вірусу. Адже скоро батькам не на що буде годувати дітей.

Щоб молодь не заразила своїх літніх родичів, Комаровський запропонував ізолювати бабусь і дідусів у готелі, так як вони пустують, а дітей відправити в школу.

Раніше повідомлялося, що Євген Комаровський назвав чотири важливі правила годування дітей.

Перш за все, він радить звернути увагу на апетит дитини. І вже виходячи з цього, будувати план годування.

Комаровський підкреслює, що насильницьке годування дитини під час хвороби абсолютно неприпустимі.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський повідомив, що батьки повинні дивитися, чим зайнята дитина в Інтернеті та для безпеки використовувати різні технології контролю.

Також батьки повинні мати всі паролі та логіни від поштових служб і соціальних мереж, де діти тримають сторінки. Необхідно регулярно перевіряти історії відвідин сайтів, щоб вчасно вжити заходів у випадку небезпеки.

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