Доктор Євген Комаровський розповів головні правила, які поліпшать здоров'я дітей 

Лікар активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з підписниками різними порадами, пише Politeka.net

Так, Комаровський опублікував пам'ятку Всесвітньої організації здоров'я, як допомогти дітям від трьох до чотирьох років рости здоровими і щасливими. 

Малюки повинні проводити біля екранів не більше години в день. Фізична активність повинна становити хоча б 180 хвилин в день, з яких 60 хвилин - активні заняття. 

Сон малюків повинен становити від 10 до 13 годин. 

Популярні новини зараз

Рак сильно змінив Заворотнюк, чоловік розкрив страшні наслідки: "через препарати у неї..."

Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом: "Щоб не наврочити..."

Нова біда звалилася на сім'ю Тодоренко і Топалова: "зустрічається вкрай рідко..."

"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
Показати ще

Нагадаємо, доктор Комаровський запропонував послабити карантин і дозволити молоді відвідувати школи та університети. 

За словами лікаря, чим довше триває карантин, тим більше людей загине від інших хвороб, а не від вірусу. Адже скоро батькам не на що буде годувати дітей. 

Щоб молодь не заразила своїх літніх родичів, Комаровський запропонував ізолювати бабусь і дідусів у готелі, так як вони пустують, а дітей відправити в школу.

Раніше повідомлялося, що Євген Комаровський назвав чотири важливі правила годування дітей.

Перш за все, він радить звернути увагу на апетит дитини. І вже виходячи з цього, будувати план годування.

Комаровський підкреслює, що насильницьке годування дитини під час хвороби абсолютно неприпустимі.

доктор комаровський, євген комаровський

Раніше ми писали, що доктор Комаровський повідомив, що батьки повинні дивитися, чим зайнята дитина в Інтернеті та для безпеки використовувати різні технології контролю.

Також батьки повинні мати всі паролі та логіни від поштових служб і соціальних мереж, де діти тримають сторінки. Необхідно регулярно перевіряти історії відвідин сайтів, щоб вчасно вжити заходів у випадку небезпеки. 

Нагадаємо, доктор Комаровський розкрив правду про шкоду молочних продуктів

Також Politeka писала, що Комаровський назвав велику небезпеку дезінфікуючих засобів

А ще Politeka повідомляла, доктор Комаровський розкрив правду про популярному дезінфекторі