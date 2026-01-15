Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Україна працює з Трампом, не щоб домогтися від нього допомоги, а щоб він не вступив у коаліцію з росією і не відібрав у нас все, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Звичайно, ні. У сенсі? Трамп і допомагати – це два несумісні слова. Це антоніми. Ви про що? Що означає «Трамп побіжить допомагати»? Ми що, просимо його допомагати? Навпаки, це він у нас просить», – наголошує Михайло Шейтельман.

Зокрема, зазначає експерт, Трамп хоче вкрасти в України Запорізьку атомну електростанцію, вимагає, щоб ми йому віддали частину, щоб його син там міг майнити криптовалюту. Також, продовжує він, Трамп хоче, щоб Україна віддала путіну шматок своєї землі, Донбас, найзахищеніший наш укріпрайон, а ще визнати за росією Крим. Це, наголошує експерт, не допомога, ми у Трампа її й не просимо.

«Ні, ми маємо з ним справу з однією метою: треба убезпечити себе від Трампа, щоб він не вступив у коаліцію з росіянами, щоб він не перейшов повністю на бік росіян у війні, щоб він не став постачати їм ракети, щоб не став бити по Києву, щоб змусити нас. Адже, щоб змусити нас віддати Запорізьку АЕС, він, наприклад, може сам бомбардувати ракетами Tomahawk наші атомні станції. З нього станеться. А що ви думаєте? Якщо він вкрав чужу нафту (ред. – у Венесуели), навіть просто так, а не чомусь… Якщо він збирається відібрати у Данії Гренландію…», – коментує Михайло Шейтельман.

Тому, констатує експерт, не треба думати, що Трамп хоче допомоги, намагаючись вкрасти в нас Запорізьку атомну електростанцію, ні, він нікому не допоміг і не допоможе. Хіба що, розмірковує він, Трамп допоможе, але не безкоштовно.

