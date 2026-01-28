Економічний експерт Юрій Гаврилечко розповів, як закрити дірку в бюджеті України під час війни, і пояснив, чому зростає інфляція та як це зупинити.

Про це він розповів у програмі «Антишоу» із Русланом Бортником.

«Якщо жодним чином не проводити секвестр з витрат мирного часу, то грошей не вистачатиме. Якщо плутати кредит із боргом або з допомогою, то грошей не вистачатиме. І взагалі, якщо у тебе в кишені дірка, то яка різниця, скільки ти туди напхаєш купюр? Вона все одно не буде повною, звідти все вивалиться. Так от у нас зараз бюджет нагадує цю саму порвану кишеню: скільки не пхай грошей, толку не буде», – стверджує Юрій Гаврилечко.

Нацбанк, зазначає він, продовжує утримувати фантастичну облікову ставку, тобто у нас дуже дорогі гроші, і при цьому нам продовжують розповідати казки про те, що ця ставка якось впливає на інфляцію. Ні, наголошує експерт, вона не впливає жодним чином на інфляцію в позитивний бік, тому що причина інфляції у нас – це не надмірна кількість грошей у населення, у нас немає інфляції споживання.

«У нас виробнича інфляція. У нас через регуляторку та неадекватну податкову політику постійно дорожчає вартість виробленого. У нас немає жодної проблеми з надлишком товарів. У нас вся податкова система орієнтована на реальність, якої не існує, тому що ПДВ – це податок на додану вартість, створений для того, щоб перекласти всі витрати на кінцевого споживача. Де-факто це такий собі запобіжник від криз надвиробництва. Скажіть, будь ласка, а коли в нас в Україні була криза надвиробництва? Чи колись вона планується?», – стверджує Юрій Гаврилечко.

Тобто, підкреслює гість програми, треба змінювати філософію податкової політики, але насамперед – визначитися зі структурою виконавчої влади, це буде функціональний принцип чи галузевий.

