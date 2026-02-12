Політтехнолог Михайло Шейтельман оцінив, чи вдасться домовитися на переговорах про вільну економічну зону на Донбасі, і розповів, які важливі гості будуть на першому засіданні Ради миру Трампа.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як повідомив Зеленський, зазначає експерт, переговори з росією заплановані на 17-18 лютого в США, там обговорюватиметься найчутливіше питання, тобто території, хоча росіяни поки що не дали згоди.

«Тобто ми обговорюватимемо ось цю вільну економічну зону на Донбасі, що, звичайно, вже теж якийсь фейк, так? Яка вільна економічна зона? Там нічого немає. Що таке вільна економічна зона? Зрозуміло, що це алегорія для демілітаризованої зони. І Зеленський наперед каже, що щодо неї немає рішення, що обидві сторони з цим не згодні, але, якщо треба Трампу побалакати, то побалакаємо», – коментує Михайло Шейтельман.

Як зазначає експерт, підібрано дуже цікаві дати, тобто 17-18 лютого переговори, а 19 лютого – історичний день, коли відбудеться перше засідання Ради миру імені Трампа. Однак, наголошує він, на засідання Ради миру не полетить не лише путін, а й Лукашенко, бо, за словами його прессекретарки, робочий графік не дозволяє, мабуть, заплановане якесь свято врожаю у Палаці праці, колення дрів чи фестиваль «Слов'янський базар».

«А ось далі особливий цинізм. Замість Лукашенка на Раду миру прилетить Риженков. Запам'ятайте це ім'я. Я вважаю, що Трамп отримає ту Раду миру, на яку він заслуговує. У ньому буде Риженков. Риженков – це міністр закордонних справ Білорусії, якщо ви не знали. Два руді зустрічаються - Трамп і Риженков. Вони будуть обійматися. Трамп розповідатиме, як зробити Білорусь знову великою, а Риженков принесе карту та розкаже, звідки з чотирьох напрямків планувався напад», – підсумовує Михайло Шейтельман.

