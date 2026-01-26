Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що росія погодилась на переговори в ОАЕ без поступок з боку України через тиск США, і це Трамп ще не тисне на повну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, коли штатний пропагандист Зарубін запитав у Пєскова про переговори, той відповів, що США тиснуть, аби прискорити процес, тому їм доводиться зустрічатись із українською делегацією, хоча є розбіжності. І це, підкреслює він, США ще не задіяли свій вплив на повну.

«США можуть щонайменше передати нам ракети Tomahawk, загрожувати російському нафтовидобутку, нафтопереробці, експортним можливостям росії. Це було б дуже потужно, як і санкції, які б нарешті могли б запровадити, ті, які пропонує Лінсі Грем. Це натиснуло би. Я думаю, що ми вийшли б на параметри мирної угоди, згідно з якою росія мала би йти на компроміси і поступки значно швидше», – стверджує Олександр Мусієнко.

Як пише Марк Галеотті, відомий оглядач The Times, підкреслює експерт, Трамп для росії теж непередбачуваний, милість може змінитись гнівом. Спершу, зауважує він, адміністрація Трампа хотіла піти шляхом найменшого спротиву і натиснути на Україну, але ми виявились міцним горішком: армія відбиває удари, енергетики працюють, суспільство єдине, попри всі труднощі і наближення до гуманітарної кризи.

«Він наводить цитату одного поінформованого інсайдера російської зовнішньої політики, який каже: «Ми сподівалися спочатку отримати якісь зобов'язання щодо територіальних поступок, але, зрештою, довелося просто погодитися з американцями». Тобто росія хотіла на переговори їхати в Емірати з умовою, що Україна вже готова на територіальні поступки. Ось що вони хотіли, але не тут-то було. Вимушені були поїхати і так, тому що американці тиснуть», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Томенко пояснив, що критика Європи у Давосі за слабкість була тактично виправданою, але стратегічно неправильною.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи погодиться росія на енергетичне перемир’я на переговорах.