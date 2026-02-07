Політолог Павло Жовніренко пояснив, що введення західних військ в Україну після війни, про що каже генсек НАТО, – це абсурдна ідея, яка ще й не гарантує, що вони не втечуть у разі небезпеки.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Абсолютно абсурдна фраза генерального секретаря Північноатлантичного блоку. Всі з цього сміються, розумієте? Для чого нам війська після того, як війна закінчилася? Як війна закінчиться, якщо ви не будете допомагати? Тобто вони нам допоможуть тоді, коли ми переможемо путіна? І коли у них уже будуть гарантії. Гарантії їм потрібні, щоб у них не стріляли. Тоді вони ввійдуть. І куди вони ввійдуть? Вони ввійдуть кудись на лівому березі. Вони ж не на лінії фронту будуть стояти», – стверджує Павло Жовніренко.

За словами гостя програми, навіть якщо уявити, що Коаліція охочих введе в Україну британські та французькі війська, і треба не 5 000, а 40 000 з кожного, і навіть якщо це буде не лівий берег, то все одно немає гарантій, що вони будуть воювати у разі нападу рф.

Принагідно він нагадує, як у 1939 році на початку Другої світової війни британський експедиційний корпус з літаками, танками та артилерією тікав із Франції. До того ж, підкреслює експерт, усе це відбувалось у дуже принизливий спосіб, адже німецькі війська встали з двох боків, вишикували свої танкові колони і дали британцям коридор для евакуації, але принципово не відкривали по них вогонь, щоб показати, хто тут головний і хто керує ситуацією.

«Розумієте? Втекли. От так буде і тут. Тобто це не гарантія миру, це гарантія війни. Гарантія війни уже із ще більш ослабленою Україною», – підкреслює Павло Жовніренко.

