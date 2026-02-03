Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

За словами гостя програми, ставка на продовження війни – це остаточна руйнація країни, адже не можна експлуатувати стійкість та патріотичні почуття так довго, інакше трапиться девальвація всіх цих речей.

«Не можна вимагати від народу героїзму. Ось кажуть: «Терпіть. На фронті терплять і ви терпіть. Але не можна вимагати від окремої людини героїзм як норму. Коли хтось заробляє на війні великі гроші, вимагати від людини героїзму – це підривати систему зсередини, підривати довіру до системи. Зрештою, не героїзмом виграється війна. Напевно, і професіоналізмом», – пояснює Андрій Баумейстер.

Після Другої світової війни, зазначає він, СРСР експлуатував образ героїчного народу, але всі забули тост Сталіна «За терплячість радянського народу», тобто все ж таки головне – терплячість, яку радянська влада прищепила людям репресіями. Крім того, додає експерт, тоді були нормальні союзники, які постачали зброю у величезній кількості, був другий фронт, а ще вдалося виграти завдяки демографії. Німецькі солдати, констатує він, виявили не менше героїзму, особливо в 1944-1945 роках, коли воювали з тотально переважаючою армією, і техніка у них була краща, але її було менше, і не можна забувати про демографію.

«У нас цього немає. Ми не маємо достатньо техніки. І головне – нема демографії. Героїзм українського народу – це не ключ до вирішення завдань. Хочу поставити тут крапку, щоби чітко зафіксувати. Наш героїзм країні не потрібний. Ми не маємо для цього ресурсів. Героїзм передбачає жертвування собою», – наголошує Андрій Баумейстер.

