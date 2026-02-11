Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Трамп і путін якось дивно затихли, на міжнародній арені нічого не відбувається, а це означає, що щось трапиться, і не обов'язково хороше, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Де сьогоднішній порядок денний? Ми знали порядок денний минулого тижня, позаминулого тижня. Минулого тижня, до речі, Олімпіада загалом домінувала якоюсь мірою. На позаминулому в Абу-Дабі почалися і продовжились переговори. Де порядок денний цього тижня? Я навіть знаю порядок денний наступного тижня, тому що наступного тижня Мюнхенська конференція з безпеки, її порядок денний ясний. Там ясно, що приїдуть великі дядьки і тітки, і нам буде що про них послухати і про що пліткувати», – зазначає Михайло Шейтельман.

Зараз, констатує він, затихли всі. Зокрема, розповідає експерт, Трамп біснується вже якоюсь нісенітницею, переслідує якихось співаків, які виступають на фіналі чемпіонату з американського футболу, критикує якихось неправильних спортсменів на сноубордах на Олімпіаді, а путін узагалі кудись дематеріалізувався і тепер займається малими народами.

На його думку, мовчання путіна можна пояснити тим, що йому нема про що говорити: мирні переговори – це не його тема, йому би повоювати, Олімпіада – тут можна лише позаздрити, адже росія там не представлена, Мюнхенська конференція – йому теж не світить.

«Але зазвичай такий стан, як сьогодні, спостерігається перед біг бумом. Щось має бути, щось має статися. Коли путін зовсім затих, ідеї скінчилися, Трамп уже зовсім затих ... Я ось сиджу і думаю, що ж станеться. На жаль, трапляються й погані речі. «Стається» – не означає щось хороше. Станеться це або з неба, на нас щось прямо впаде, або ще хтось кудись впаде», – підсумовує Михайло Шейтельман.

