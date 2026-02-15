Про це він розповів у своєму блозі.

«Новий символ Олімпіади – це не олімпійські кільця, а 5 нулів. Це абсолютні нулі – люди, які ухвалюють такі рішення», – наголошує Михайло Шейтельман.

Проте, констатує він, піднімається хвиля підтримки, наші ЗМІ пишуть про цю ситуацію, а українські футболісти записали дуже зворушливе звернення на зруйнованому російськими бомбами стадіоні «Локомотив» до світу, що не можна відокремлювати спорт від політики, коли політика – це вбивство дітей і спортсменів. За словами експерта, це тільки росіяни постійно кричать, що не можна плутати спорт із політикою, але на Олімпійських іграх висять прапори, спортсмени з ними виступають, звучить гімн країни-чемпіона, все це – політика.

«Олімпіада поза політикою? А чому тоді на церемонії відкриття країни з назвами, з табличками? Як же це поза політикою? Так би вони йшли всі одним натовпом. Якщо поза політикою, тоді їдьте до цирку. Тільки починається хвиля підтримки, мені здається, ця ідея. Ця заява наших спортсменів зі стадіону «Локомотив» мене навіть не те, щоб зворушила, а радше завела на бойовий дух. З такої заяви могла би піти світова хвиля, якби світові спортсмени відгукнулися», – коментує Михайло Шейтельман.

Крім того, підкреслює він, МОК пройшовся не по одному українському спортсмену, а по кількох. Зокрема, розповідає експерт, Олегу Гандею заборонили брати участь у змаганнях у шоломі з цитатою з Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки», та Катерині Коцар за напис на шоломі «Будьте хоробрими, як українці». Таке враження, констатує він, що в інших команд немає мотиваційних гасел, але МОК лише українцям їх забороняє, щоб ми росіян не образили.

Як повідомляла Politeka, Котенкова заявила, що уряд визначив правила, коли лікарні можуть брати оплату.

Також Politeka писала, що Мусієнко розповів, чому західні партнери не можуть знайти гроші на закупівлю снарядів для України.





