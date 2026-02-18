Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що росіяни намагаються замінити Starlink літаючими кулями з 5G, але разом із забороною Telegram це вже відбивається на фронті, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, росіяни знайшли заміну Starlink, тепер вони запускають повітряні кулі. росія, розповідає він, тестує літаючу 5G вишку на висоті 20 км, проєкт подають як дешеву альтернативу супутникам, мовляв, можна роздавати зв'язок 5G з повітря і покривати величезні території без наземних вишок.

«Супутники запускати у них якось не дуже добре виходить. Щоправда, минулого тижня один супутник зв'язку вони змогли запустити, але за минулий рік взагалі із супутниками щось у них зовсім не виходило. росіяни вирішили кульки на мотузках запускати, як Вінні-Пух», – наголошує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, це нагадує сцену з фільму «Бумбараш», де сам Бумбараш коригує вогонь, спостерігаючи з повітряної кулі. Тож, констатує він, усе повертається на свої кола: російська імперія знову на повітряних кулях намагається коригувати вогонь. Для нас, розмірковує експерт, це на руку, якось повітряні кулі ми зможемо, найімовірніше, збити.

«росіяни самі вистрілили собі в ногу. Ну, Starlink ми відібрали, а Telegram вони самі собі заборонили. І це зокрема призвело до того, що зараз відбувається на Південному фронті як мінімум. Я говорю «як мінімум», бо начебто й на Донеччині теж є зрушення. Щоправда, на різних ділянках десь на нашу користь, десь не на нашу користь. Але на Запорізькому начебто все на нашу користь», – підсумовує Михайло Шейтельман.

