Журналіст Аркадій Бабченко пояснив, що путін, просидівши при владі стільки часу, вирішив увійти в історію, зібравши землі, які він вважає російськими, чим і перетворив саму росію на ізгоя, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«25 років при владі, чуваку дах знесло остаточно. Він живе у своєму світі, йому приносять там усе в папочках, і він справді вирішив, що в Україні його зустрічатимуть із квітами, тож послав туди колони Росгвардії, які там чудово згоріли. Це КДБшний світогляд, він надто хитрий. Хитрість путіна перехитрила його самого», – стверджує Аркадій Бабченко.

Адже, міркує він, якби путін зупинився після 2014 року, зараз би до нього і європейські лідери приїжджали на 9 травня, з росією б відновили відносини, нафту б купували, «Газпром» коштував би, як Microsoft, з російською армією рахувались би, адже не побачили б, як горять танки.

«І був би ти кум королю та царицею стовбовою. Але ні, путін захотів стати володаркою морською, взяв свою країну і бахнув її об стінку. В добру тобі, володю, путь. Успіхів тобі надалі на цьому же шляху», – наголошує Аркадій Бабченко.

На думку гостя програми, у питанні збирання земель путін із собою чесний, тобто він справді вважає, що Україна вийшла з СРСР, її треба повернути, він вважає Київ і Донецьк російськими містами, це не стосується хіба що Гуцульщини, Галичини, це йому не зрозуміло. Це ж, констатує він, стосується і Нарви, путін вважає її російською, а тому спробує захопити не через рік, то через 3, через 5, але це буде.

