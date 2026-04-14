Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що великоднє перемир'я все одно було фейковим, але цікаво, що Трамп про це не просив і навіть не помітив, тобто воно треба було путіну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За підсумками великоднього перемир'я, зазначає експерт, Генштаб повідомив, що росіяни порушили режим припинення вогню 29 300 разів, але найцікавіше – чому путін взагалі вийшов із такою пропозицією. Як нагадує експерт, минулого року все було зовсім інакше: путін, щоб не гнівити Трампа, оголосив про енергетичне перемир'я, не повне.

«Але цього року не так. Цього року жодного Трампа поруч не стояло. Трамп має свою окрему програму на іншому кінці земної кулі. Чому ж путін кілька днів тому раптом вирішив оголосити це перемир'я на півтора дні? Вперше в історії путін це великоднє перемир'я оголошував не як піар-хід. Ось деякі казали, що путін хоче показати Трампу, що він насправді прагне миру. Ні. Трамп навіть не помітив. Ви ж чули? Трамп ні слова не сказав про цю зміну ніде. Ну, зрозуміло, що в його голові інше, у нього бої MMA у голові», – коментує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, путін вперше попросив перемир'я не заради червоного слівця, а заради себе коханого, адже йому дуже погано в усіх відношеннях. Тобто, пояснює він, для путіна було важливо, щоб під час Великодня не було українських ударів по росії, адже там уже це свято особисто пов'язують із президентом.

«путін справді боявся великих ударів ЗСУ, які росіяни сприймуть як удар по путіну. Все, путіна час списувати, як Орбана. Ось цього він боявся. Тому що в сумі, послухайте, всі ці Ремесло... Нехай його і здали в дурдом, але спочатку всі послухали, що він сказав. Спочатку мільйони людей у ​​росії прочитали його пости. Інтерв'ю Губарєва Дудю, мільйони переглядів уже, а це прямий антипутінський виступ, там путіна петрушкою називають. Так, вже Губарєва збираються садити в росії, але путін знає, що проти нього назріває і накипає. Поки що начебто не в народу, але в якомусь сенсі в еліти. Губарєв і Ремесло – це російська еліта. У них накипає, і путін це відчуває», – пояснює Михайло Шейтельман.

