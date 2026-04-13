Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що перемога Мадяра на виборах – це добре, але позицію Орбана щодо України можуть поділяти інші лідери країн, вони будуть тиснути.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Проблема ж не тільки в Угорщині. Проблема в тому, що угорську позицію можуть поділяти інші країни ЄС, які використовували Орбана як таран. Знову ж таки, з тих причин, що, ну, є Орбан, для чого світитися, викликати на себе хейт, обурення суспільств, політикуму, медіа тощо? Для чого? Давайте використаємо Орбана», – пояснює Олександр Мусієнко.

І йдеться, підкреслює експерт, не лише про позицію США і Трампа, такі сили є, і вони втілюють або намагаються втілювати політику тиску на Україну, щоби ми були готові до поступок росії і таким чином досягли угоди про зупинку війни.

«Тому 90 млрд – це ж не просто про те, що от затримую виплати, тому що я так захотів. Ні, це політика. Це зокрема елемент тиску на нас, тому що нам потрібні кошти, а їхнє виділення відкладається. 20-ий пакет санкцій проти росії так і не був запроваджений, хоча мав бути ухвалений ще до річниці російського повномасштабного вторгнення в лютому цього року. Але цього не було зроблено. І тут питання, як будуть реагувати ці сили, ці країни. Згодом побачимо», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Отож, констатує експерт, боротьба буде тривати. Не даремно, нагадує він, Зеленський попереджав, що ми входимо у непростий період, і це не лише про фронт, а Буданов казав, що потрібна єдність, тому що тиск на Україну може посилюватись.

Як повідомляла Politeka, Кульпа заявив, що Трамп уже більше топить своїх союзників у Європі, аніж допомагає їм.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів, як Венс у Будапешті зруйнував рейтинги Орбана напередодні виборів.