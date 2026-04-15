Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що Україна пропонує новий потужний союз від Арктики до Близького Сходу, і заявив, що це допоможе протистояти росії, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Після низки консультацій з лідерами Британії та Туреччини, зазначає експерт, Зеленський запропонував амбітний концепт створення військово-політичного союзу за участі Великої Британії, Норвегії, Туреччини та України. За його словами, сюди можна також додати Швецію, Данію, Фінляндію, країни Балтії, Польщу, а також Сирію, інші країни.

«Зеленський нещодавно відвідував Туреччину, Сирію, якраз Близький Схід для того, щоби говорити про питання безпеки і логістики. Фактично ось ця ідея від моря до моря набуває нових обрисів. Тепер президент у Німеччині, у Норвегії теж не даремно, продовжується його європейські турне, щоби сформувати військово-політичний союз. Він не перешкоджає НАТО, він виходить з географії», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Про це, підкреслює він, писав у своїй «Чорноморській доктрині» Юрій Липа, що союз має бути не лише із Заходом, а з Півночі на Південь. До того ж, додає експерт, це серйозний виклик для кремля, адже йдеться про Балтійське, Чорне моря, вихід в Арктику і Середземне море. Так, констатує він, на цьому шляху перешкодою є Білорусь, але там, зрештою, зміниться режим, буде зближення з Європою, буде участь у цьому союзі, де Британія – це ядерне стримування, глобальний фінансовий центр, Норвегія – це контроль Арктики, ВПК, Туреччина – це Босфор, вихід на Близький Схід і у Середземне море, а Україна – це армія і досвід.

«Нам потрібен спеціальний представник із безпекових питань щодо формування альянсу Північ-Південь. При МЗС, при Міноборони, при РНБО – як визначить політичне керівництво», – додає Олександр Мусієнко.

