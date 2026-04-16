Артрозвідник Арті Грін пояснив, чому кремль звинувачує країни Балтії у допомозі Україні в ударах по російських портах, а також Норвегію, що там нібито наші готують безекіпажні катери для атак, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги».

За словами гостя програми, Норвегія – це все-таки не Лівія, тобто там немає головного берберського пірата, з яким можна було б домовитися і вирішити питання безекіпажних катерів, у чому зараз кремль звинувачує наших партнерів.

«Це провал ППО росії. А сказати про те, що вони не змогли захистити свої критично важливі об'єкти… Їм простіше сказати, що це підлі поляки з балтами пропустили до нас у тил, запустили, ніж сказати, що ми проворонили або що в українців з'явилися такі засоби, які ми просто не можемо вирахувати своїми засобами виявлення. Ну, от. Їм простіше сказати, що це нас обдурили. У путіна вічна мулька, що нас надули, кинули», – пояснює Арті Грін.

Так, констатує артрозвідник, деякі наші борти зайшли до повітряного простору балтійських країн, але очевидно, що там були технічні проблеми чи наслідки роботи РЕБ. Але всі маршрути, наголошує він, були прокладені по території росії.

«Я не впевнений щодо Білорусі. Тут присягатися не буду, але воювати із зав'язаною за спиною рукою – це якось нечесно. Ось якщо російська федерація використовує білоруську територію для своєї бойової роботи, а ми тут будемо із себе строїти благородних лицарів на білих конях і в цих срібних обладунках… Тобто за Білорусь я не ручаюся, але у країни Балтії абсолютно точно наші маршрути не прокладали», – підсумовує Арті Грін.

