Політичний експерт Руслан Рохов пояснив, що теракт 18 квітня у Києві доводить, що потрібно не лише легалізувати зброю, але й внести зміни у ККУ, щоб жертва не була винна, коли захищається.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

Як зазначає гість програми, у нас є закон про нормотворчість, це процес, як зробити законодавство. Однак, підкреслює він, чомусь у нас немає публічної політики, адже потрібно спершу вирішити, що є проблемою, як її вирішити, а потім написати закон, і це стосується якраз наслідків стрілянини у Києві 18 квітня

«Я дуже сподіваюсь, що це буде відкритий, публічний процес із залученням профільної громадськості, експертів, Асоціацію власників зброї, є ще ряд приватних асоціацій корпоративної безпеки, приватних охоронців тощо. Тому що, якби охоронець у супермаркеті мав пістолет, ситуація могла бути іншою принаймні на той момент, було би на якусь кількість менше жертв. Але він був обеззброєний. Це ненормально, що у нас монополія на захист із пістолетом у поліції», – пояснює Руслан Рохов.

До того ж, зауважує він, виходить так, що той, хто застосував вогнепальну зброю, сяде у в’язницю, тому що такий захист не передбачений законодавством. Тобто, підкреслює експерт, підхід, який у нас існував більше 30 років, неправильний, адже з пістолетом має бути застосована така сама логіка, як і з, наприклад, автомобілем, тобто два окремі документи – про право власності і право використовувати.

«Очевидно ж, що потрібно внести зміни у Кримінальний кодекс України, який сьогодні є агресивним щодо жертви, яка обороняється. Тому що у 99%, якщо ти захищався і раптом агресор отримав летальні наслідки, то ти сядеш. Чому нести має відповідальність той, хто захищався? Тієї миті, коли хтось вирішив проявити агресію, він має думати про наслідки. Якщо він зчинив замах на життя і здоров'я людини, то має бути свідомий, що у результаті такої спроби він може загинути, і ніхто, крім нього самого, не буде нести за це відповідальність. Про все це треба говорити», – підсумовує Руслан Рохов.

