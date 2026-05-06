Про це він розповів на своєму каналі.
За словами експерта, спочатку ракети, а тепер і дрони провели таку революцію у воєнній справі, що капітуляція однієї зі сторін, як це було у Другій світовій війні, неможлива. Тепер, підкреслює він, малі країни можуть протидіяти великим, яка б у них не була військова міць, скільки б фінансів та мобілізаційного потенціалу не було.
«Ми ж бачимо, донедавна ЦАХАЛ вважався однією з найпередовіших і найсучасніших армій, бо там зовсім інший підбір, там кадри, там офіцери по-іншому ростуть, там служать діти прем'єр-міністрів, міністрів, як хлопчики, так і дівчатка у простих піхотних частинах. А ось зараз війна із «Хезболлою». «Хезболла» – це ополченці, партизани, і вони по «Меркаву» влучили, підірвали його. Тобто «Меркаву» – це один із найкращих танків світу. І це показало, що навіть система управління ЦАХАЛ, генералітет, старші офіцери теж не сприйняли, що таке сучасна війна, яка ведеться між росією та Україною. Вони швидко, звісно, це зроблять. Але що говорити про інші країни, про європейські, які взагалі не розуміють, як потрібно воювати», – розповідає Олег Старіков.
Стратегія США, Великої Британії і взагалі НАТО, пояснює він, була спрямована на розвиток могутності у повітрі та в морі, а на землі вони особливо воювати не вчилися. І тепер виявилося, констатує експерт, що величезні західні ракети по 1-3 або 10 млн нічого не можуть зробити з дронами.
«Я все згадую наші дрони. Це як невловимий месник. Повільно, не поспішаючи. Він летить із дозвуковою швидкістю. Його видно, його чути, а збити складно. Чому? Тому що у всіх доктринах усіх країн світу системи ППО були націлені на протидію сучасним високоточним і дорогим озброєнням», – підсумовує Олег Старіков.
