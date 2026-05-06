Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, спочатку ракети, а тепер і дрони провели таку революцію у воєнній справі, що капітуляція однієї зі сторін, як це було у Другій світовій війні, неможлива. Тепер, підкреслює він, малі країни можуть протидіяти великим, яка б у них не була військова міць, скільки б фінансів та мобілізаційного потенціалу не було.

«Ми ж бачимо, донедавна ЦАХАЛ вважався однією з найпередовіших і найсучасніших армій, бо там зовсім інший підбір, там кадри, там офіцери по-іншому ростуть, там служать діти прем'єр-міністрів, міністрів, як хлопчики, так і дівчатка у простих піхотних частинах. А ось зараз війна із «Хезболлою». «Хезболла» – це ополченці, партизани, і вони по «Меркаву» влучили, підірвали його. Тобто «Меркаву» – це один із найкращих танків світу. І це показало, що навіть система управління ЦАХАЛ, генералітет, старші офіцери теж не сприйняли, що таке сучасна війна, яка ведеться між росією та Україною. Вони швидко, звісно, ​​це зроблять. Але що говорити про інші країни, про європейські, які взагалі не розуміють, як потрібно воювати», – розповідає Олег Старіков.

Стратегія США, Великої Британії і взагалі НАТО, пояснює він, була спрямована на розвиток могутності у повітрі та в морі, а на землі вони особливо воювати не вчилися. І тепер виявилося, констатує експерт, що величезні західні ракети по 1-3 або 10 млн нічого не можуть зробити з дронами.

«Я все згадую наші дрони. Це як невловимий месник. Повільно, не поспішаючи. Він летить із дозвуковою швидкістю. Його видно, його чути, а збити складно. Чому? Тому що у всіх доктринах усіх країн світу системи ППО були націлені на протидію сучасним високоточним і дорогим озброєнням», – підсумовує Олег Старіков.

