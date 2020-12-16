Если Украина намерена сократить выбросы от промышленности, то первоочередная задача - трансформировать экологический налог и начать его использовать непосредственно на экологическую модернизацию загрязняющих предприятий, а не на проекты, имеющие косвенное отношение к охране окружающей среды. Для этого предлагается создать Фонд, который будет аккумулировать эконалог и использовать по назначению, сообщает Обозреватель.

Такое мнение высказала Валерия Заружко, вице-президент Профессиональной Ассоциации Экологов Украины, в ходе обсуждения государственной политики в области охраны окружающей среды и пути ее имплементации в Национальную экономическую стратегию 2030. Организатором экспертной дискуссии выступил Центр экономического восстановления (ЦЭВ).

Эксперт пояснила, что сейчас 50% эконалога, который собирается с промышленности за загрязнение окружающей среды, идет в общий бюджет и там же растворяется.

"Если с 1 января по 31 октября 2020 госбюджет получил от промышленности более 3,5 млрд гривен, то это не означает что такая сума будет использована на финансирование целевых экологических проектов. В Украине растворение экологических налогов в общих финансах приводит к финансированию экологической модернизации по остаточному принципу. В наших реалиях экологический налог воспринимается как своего рода индульгенция. Действует принцип – заплатил и можешь загрязнять. Платить дважды теперь еще и за экомодернизацию никто не спешит. Но при этом Украина берет на себя международные обязательства по сокращению выбросов, не понимая, как это сделать и не имея реальных экономических инструментов. Такие подходы приводят к нулевому результату. Меньше выбросов не становится.", - пояснила Валерия.

Эколог привела в пример Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ), который Украина приняла как европейское обязательство в конце 2017 г. и должна была начать реализовывать с 2021г. предварительно разработав механизмы реализации в том числе и финансовые. Но этого не случилось и теперь опять идут дискуссии о переносе сроков.

"Для Украины важным вопросом является выполнение международных обязательств по адаптации национального законодательства к законодательству ЕС, частью которых является Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигающих установок: "Для внедрения европейских директив нам нужно около 4 млрд евро. что может стать возможным с механизмами государственной финансовой поддержки, как это происходило в Евросоюзе. Последствия невыполнения - и неудовлетворительное состояние окружающей природной среды, и репутационные потери на международной арене" .

Валерия подчеркнула, что опыт с НПСВ должен научить Украину анализировать обязательства в области охраны окружающей среды с точки зрения стоимости их выполнения заранее - до того, как обязательства становятся частью украинского законодательства.

"Соглашение про Ассоциацию предполагает государственную поддержку на зеленую модернизацию в размере 40%. Европа так и проходила свой путь. Мы должны учитывать реальный экономический баланс и создать условия для перестройки нашей промышленности. Украина должна обеспечить реальную модернизацию, а не на бумаге. Недостаточно сказать: "Украина сократит выбросы промышленности" - нужно дать экономический инструмент – как она это сделает. Эконалог – также может стать частичным инструментом выполнения этих обязательств" - резюмировала Валерия Заружко.

Такое же мнение высказала и народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер: "Эконалог должен прекратить выполнять карательную функцию для промышленности. Функция эконалога должна быть стимулирующей к модернизации. И власть должна это осознать. Трансформация эконалога и его целевое использование также может стать базой для привлечения внешнего финансирования. Нужно смотреть с точки зрения возможностей привлечения инвестиций и планирования этих трансформационных активностей".

Напомним, в проекте бюджета на 2021 г. на охрану окружающей среды правительство предусмотрело 272 млн грн.