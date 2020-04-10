Повесил навигатор в машину. С мужским голосом. Теперь жене и теще есть с кем препираться
— Где ты пропадал три дня?
— Был на курсах "Жизнь без мата".
— Ааа... и как?
— Раздосадован. Подите прочь…
В Нацбанке срочно обратились к украинцам: "Осталось три месяца и..."
Горячая Крадашьян едва удержала пышных «близняшек» в боди: от этого невозможно оторваться!
Мокрая Асмус распахнула рубашку и поразила прелестями: «О да»
Расторгуев гневно высказался об украинцах: "Они что, тупые?"
***
Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнет с лица Земли!
***
В церкви.
— Грешила, дочь моя?
— Ох, грешила, батюшка!
— Каешься?
— Каюсь, батюшка!
— Ну, целуй распятие... да без языка!
***
Включаешь канадское ТВ: главная страна в мире — Канада. Включаешь американское ТВ: главная страна в мире — США. Включаешь немецкое ТВ: главная страна в мире — Германия. Включаешь российское ТВ: главная страна в мире — Украина.
***
– Как это случилось?
– Меня жена бросила!
– Ну, не стоило из-за этого прыгать с 3-го этажа!
– Я не прыгал!
***
Мама подходит к сыну и протягивает ему фотографию:
– Сынок ты должен знать… Это твой настоящий отец.
– О Боже мой! Я ребенок фотографии!
– Сейчас я засуну свой влажный язык между этих податливых булок…
– Блин, Петрович, задолбал, жри быстрее свой чизбургер, мы опаздываем!
***
Мой робот пылесос только что опередил меня и сожрал ту попкорнину которую я хотел поднять. Война людей и машин уже началась.
Напомним, технологический "триумф" Путина стал посмешищем на весь мир.
Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.
Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.