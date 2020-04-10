Повесил навигатор в машину. С мужским голосом. Теперь жене и теще есть с кем препираться

— Где ты пропадал три дня?

— Был на курсах "Жизнь без мата".

— Ааа... и как?

— Раздосадован. Подите прочь…

***

Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнет с лица Земли!

***

В церкви.

— Грешила, дочь моя?

— Ох, грешила, батюшка!

— Каешься?

— Каюсь, батюшка!

— Ну, целуй распятие... да без языка!

***

Включаешь канадское ТВ: главная страна в мире — Канада. Включаешь американское ТВ: главная страна в мире — США. Включаешь немецкое ТВ: главная страна в мире — Германия. Включаешь российское ТВ: главная страна в мире — Украина.

***

– Как это случилось?

– Меня жена бросила!

– Ну, не стоило из-за этого прыгать с 3-го этажа!

– Я не прыгал!

***

Мама подходит к сыну и протягивает ему фотографию:

– Сынок ты должен знать… Это твой настоящий отец.

– О Боже мой! Я ребенок фотографии!

– Сейчас я засуну свой влажный язык между этих податливых булок…

– Блин, Петрович, задолбал, жри быстрее свой чизбургер, мы опаздываем!

***

Мой робот пылесос только что опередил меня и сожрал ту попкорнину которую я хотел поднять. Война людей и машин уже началась.

Напомним, технологический "триумф" Путина стал посмешищем на весь мир.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.