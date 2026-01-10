Кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко пояснив, що світ ніколи не реагував на дії путіна, тож Трамп операцією проти Венесуели Україні нічого поганого не зробив, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«У нас існує безліч міфів щодо існування і функціонування міжнародного права. От міжнародне право – це право конвенційне. Це право, яке ґрунтується на обіцянках дотримуватися певних позицій, і все. Якщо хтось не дотримується цих позицій, то це залежить від його можливостей. Відповідно, всі розмови про те, що хтось комусь щось розв'язує… А що, до цього моменту у путіна щось було зв'язано? Хтось йому міг щось нав'язати? Логіка – це достатньо адекватна наука. Тому робити заяви, що саме це (ред. – операція США проти Мадуро) щось дало путіну… Перепрошую. А що, була якась реакція на 08.08.2008 (ред. – вторгнення росії у Грузію) з боку світової спільноти? Ні, не було. Була якась реакція на анексію Криму, окрім цього глибокого незадоволення? Ні, не було», – пояснює Юрій Гаврилечко.

До того ж, зауважує він, можна поставити питання і до участі військ НАТО у громадянській війні в Югославії, до американських військ в Іраку, в Афганістані без оголошення війни. За словами експерта, навіть наркотрафік, диверсія чи терористичний акт як причини для певних дій залежать лише від того, як це назвати, і світ навчився так жити, демократії тут мало. Тому Україна, стверджує він, має поводити себе відповідно до цих реалій і домовлятися з іншими країнами про те, що їй і їм цікаво, нехтуючи всім, аби досягти своєї мети.

«Нарешті Україна побачила, що таке real politic. А раніше вона робила вигляд, що цього немає, що є якісь угоди, які можуть когось від чогось захистити, що меморандуми – це договір. Ні, шановні, немає. Відповідно, діяти потрібно так, як тобі цікаво, виходячи з тих можливостей, які є», – підкреслює Юрій Гаврилечко.

На думку гостя програми, у цьому контексті варто звернути увагу на те, як ефективно США використовують свої можливості. І ефективно, підкреслює він, – це не вкинути кудись велику кількість ресурсів і отримати результат на копійку.

