Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що у США та Ірану такі самі протилежні умови для миру, як у України та росії, тому миру на горизонті не видно, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Трамп хоче закінчити війну, але, правда, терміни в нього… Він мені став нагадувати путіна. Серйозно, ось у цій війні Трамп мені став нагадувати путіна. путін і Україна, Трамп та Іран. Ви ж знаєте, я на боці США та Ізраїлю у цій війні, але політика США почала нагадувати російську політику: з розбігу не вийшло і тепер не знаємо, що робити. Знову ставляться якісь терміни чергові – через 2 тижні закінчимо, Тегеран за 3 дні. Кудись не туди все це йде…», – зазначає Михайло Шейтельман.

WSJ пише, розповідає він, що Трамп хоче закінчити війну з Іраном до середини травня, а все тому, що зустріч із Сі Цзіньпіном перенесено на 14-15 травня. Тільки ось, пояснює експерт, проблема в тому, що зустріч із Сі можна знову і знову переносити, це як горизонт, який віддаляється в міру наближення.

«Пахне ціною 200 доларів за барель і танкерами, що горять, більше, ніж миром. Трамп опинився у ситуації, де він може відчути усі наші шкури: українську переговорну шкуру, російську переговорну шкуру. Тому що є два ультиматуми: американський та іранський, як у нас із росіянами», – стверджує Михайло Шейтельман.

Україна, констатує він, хоче, щоб росія вивела свої війська з окупованих територій, видала всіх військових злочинців, повернула вкрадених дітей і виплатила репарації, а росіяни хочуть, щоб ми їм усе віддали, щоб у кремлі призначали українського президента, щоб ми відмовилися від зброї, і ці позиції ніяк не змінилися після всіх переговорів. Така ж ситуація, наголошує, і у Трампа: США хочуть, щоб Іран відмовився від ядерної програми, від ракет, розблокував Ормузьку протоку, а Іран – щоб США компенсував йому збитки, щоб Ормузька протока була під його контролем, щоб США дали гарантії ненападу, забрали свої бази з Близького Сходу і зняли санкції. Отже, підсумовує він, Трамп намагався з нами поєднати несумісне, а тепер робитиме це ж на Близькому Сході.

