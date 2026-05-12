Політолог Аббас Галлямов оцінив, чи є реальні загрози з боку росії для країн Балтії, оскільки НАТО проводить там навчання, і пояснив, як путін збирається розміняти війну там на Україну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

Як пояснює гість програми, у росії залишився певний обсяг ресурсом, вони не безмежні, і вони зменшуються, тому путін може або продовжувати воювати проти України ось так, нічого не домігшись, або спробувати ці ресурси витратити розумніше, напавши, наприклад, на Естонію. Тим паче, додає він, момент сприятливий, адже Трамп посварився з європейцями через Ормузьку протоку, тож допомагати не буде, а без США на велику війну ніхто не наважиться, отже, можна буде поставити умовою припинення допомоги Україні.

«Європейці це розуміють і готуються, було б дивно, якби вони цього не робили. Європейці дуже довго ховали голову у пісок. Війна йде з 2022 року, я вже не говорю про 2014 рік. Гаразд, там можна було ще щось не розглянути, там навіть сам путін не знав і не вірив у те, що станеться у 2022 році, російські еліти також. Пам'ятаєте шок Наришкіна на засіданні Ради безпеки? А Наришкін взагалі-то голова Служби зовнішньої розвідки. Вони могли не розглянути там те, що відбувалося до 2022 року, але після цього було очевидно вже, що все, треба зав'язувати зі спочиванням на лаврах», – коментує Аббас Галлямов.

Коли Трамп почав обмежувати постачання зброї, нагадує він, європейці із жахом побачили, що при їхньому економічну потенціалі у них зброї немає. Можна сказати, констатує експерт, що спочатку європейців будив путін, а потім почав і Трамп, і нарешті вони трохи прийшли до тями, почали ворушитися, а тому і навчання НАТО в Балтійському морі – це природна реакція на те, що відбувається.

«Доповідати путіну про готовність взяти Таллін за 3 дні будуть ті ж генерали, які обіцяли Київ за 3 дні. І тому скепсис неминучий. Але оцінять реальні військові можливості, розвідка доповість про ситуацію у Європі зі зброєю, з настроями серед політиків, Дмитрієв розповість про настрої в таборі Трампа, що говорить Віткофф. Тобто в сукупності, оцінюючи реальний потенціал, путін ухвалить рішення. А привід… Якщо путін вирішить, що йому це вигідно, навіть якщо приводу не буде, він просто його з пальця висмокче», – попереджає Аббас Галлямов.

