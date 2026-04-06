Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що візит Зеленського до Сирії не лише дає можливості до співпраці, але і сигналізує, що росія втрачає вплив у регіоні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, під час візиту Зеленський обговорив із президентом Сирії економічну, продовольчу співпрацю, а також у сфері безпеки та енергетики, до того ж, погодили відкриття посольства. За режиму Асада, який відкрито підтримував путіна і виправдовував агресію рф проти України, нагадує він, посольств не було, але зараз у Сирії інший уряд, а тому є можливість для розвитку співпраці.

«росіяни тікали із Сирії після тих злочинів, після тих бомбардувань, зокрема, історичної спадщини ЮНЕСКО, після знищення мирних жителів, руйнувань і всіх тих страждань, які спричинив кремль своїми діями. Їх витісняють із Сирії. путін втрачає Сирію. Подивіться, там уже президент України з візитом, там немає путіна і немає російських військ. Тобто росія втрачає свої впливи», – пояснює Олександр Мусієнко.

А Україна, констатує експерт, отримує можливість продавати продовольство Сирії, взаємодіяти за різними програмами, поширювати український інтерес максимально і, можливо, проводити ще цікаві операції, якщо вдасться.

«Президент продовжує турне по Близькому Сходу. Ще є одна країна, яку бажано відвідати. Це Єгипет, велика країна, яка має вплив в регіоні. І Єгипет – це ворота в Африку. Можливо, ми побачимо і африканське турне президента», – підсумовує Олександр Мусієнко.

