Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що Україна має працювати у космосі, зокрема, створювати власні системи ПРО для протидії російській балістиці, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як повідомив нардеп Веніславський, розповідає експерт, Україна двічі виводила ракетоносії у космос, вже має технічні можливості протидіяти засобам нападу ворога, уражати їх у космосі і має розвивати власні засоби кінетичного перехоплення ракетних систем «Орєшнік».

«Дійсно у верхніх шарах атмосфери летять ракети, особливо коли ми говоримо про середню дальність, про балістику. Перехоплюючи їх там, зменшуються ризики. За таким же принципом працюють системи ПРО США THAAD, а також система морського базування AEGІS. І їх безумовно потрібно розвивати, виготовити власні системи для перехоплення різних цілей повітряного нападу, зокрема і таких ракет», – пояснює Олександр Мусієнко.

Однак, міркує він, орієнтуватися саме на «Орєшнік» не варто, адже росія так і не довела, що це ракета є середньої дальності. Наприклад, Іран, зазначає експерт, вдарив по британсько-американській базі за 4500 км і довів, що ця ракета здатна подолати таку відстань, а росія – ні. Тому, констатує він, треба концентруватися на перехопленні балістики, створювати власні комплекси і зменшити залежність від американських Patriot.

«Так само важливо розвивати нашу ракетну і космічну програми, використовуючи партнерів і спроможності. Так, ми маємо бути у космосі. Космічні технології – це 6-7 суміжних галузей, які дають кумулятивний ефект для національної економіки. І це важливо розвивати високоінтелектуально, інноваційно, втримати розумних людей тут, в Україні. Це має бути у полі зору, безумовно», – підсумовує Олександр Мусієнко.

