Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що утримання від ударів по рф 9 травня нічого Україні не дасть, а ось удар по параду – це була би велика перемога, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, звісно, можна піти і на припинення вогню, адже інформаційна хвиля вже дає результати, кремль скасував парад у 15 регіонах, а до москви стягнули всю ППО. Однак, зауважує він, це потенційно дасть деескалацію всього на кілька днів, тому цей сценарій малоймовірний і малоефективний. Другий варіант, продовжує експерт, – це удари по військових об’єктах, по НПЗ, по експорту нафти, де зараз ППО менше, але можна вдарити і по москві.

«москву буде прикривати велика кількість систем ППО. До слова, а хтось думає, що це панацея? Ні. Насправді все залежить від кількості озброєння, яке ми можемо застосувати, яке ми можемо накопичити, наприклад, не завдаючи ударів кілька днів по території росії, а готуючись прорвати кільце ППО довкола москви, накопичивши ракети, ті ж самі «Фламінго», плюс дрони типу «Лютий». Ми можемо і маємо шанси проривати ППО довкола москви. Можливості на це є, принаймні щоб у московському регіоні і в москві була оголошена ракетна небезпека», – пояснює Олександр Мусієнко.

Зрозуміло, констатує він, що путін у таких ситуаціях переховується в бункерах, і зрозуміло, що 9 травня на Червоній площі буде двійник, але удар все одно буде перемогою України. За словами експерта, це буде удар по репутації та іміджу путіна, це буде доказ, що українські дрони досягають москви.

«Це великий символ. Це буде означати падіння рейтингу путіна, тому що він не може захистити. росія вимушена скасовувати паради в регіонах, якщо ще скасує у москві... Все це руйнує дуже багато російських міфологем і скреп. І це демонструє нашу рішучість, нашу силу, наші спроможності. Я особисто схиляюся до третього. Якщо ми вже ведемо цю хвилю нагнітання та ескалації в інформаційному просторі, то вже її треба довести до реалій», – підсумовує Олександр Мусієнко.

