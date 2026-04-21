Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що росіянам бракує сил створити буферну зону у прикордонні, а на Сумщині ворога виявляють і знищують, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, спершу з’явилась інформація від журналістки ТСН, що Суми можуть опинитися в напівоточенні, але пізніше речник Угруповання об'єднаних сил це спростував, пояснив, що росіяни не так глибоко зайшли. Однак, констатує він, терор Сум триває, адже ворог не може просунутись на фронті, там глухий кут, високі втрати, тому росіяни вдаються до інших засобів.

«росіяни роблять акцент на ударах, на терорі цивільного населення, особливо по населених пунктах, які ближче до кордону або ближче до лінії бойового зіткнення. Відтак, ми бачимо, як страждають Суми. Удари по Харкову, Херсоні, Запоріжжі, Донеччині», – підкреслює Олександр Мусієнко.

За словами експерта, ворог намагається промацувати нашу лінію оборони, зокрема і Сумщину, адже минулого року у кремлі заявили про план створити буферну зону. Однак, зауважує він, не даремно росіяни не почали створювати буферну зону на Чернігівщині, адже не вистачає можливостей вести штурми з Брянської області, не вистачає ресурсу на стільки задач. І навіть коли росіянам вдається пройти і закріпитись, констатує експерт, наші підрозділи їх виявляють і знищують.

«Але є ще й психологічний аспект. Ворог розуміє, що такими діями може спровокувати і провести інформаційно-психологічну операцію. Проникнення на Сумщину росіяни активно супроводжують інформаційно-психологічною операцією, вкидаючи повідомлення, що зараз буде загроза Сумам, підуть далі, щоб деморалізувати. Сили оборони тримають ситуацію під контролем. Є додаткові підрозділи, які будуть протидіяти ворогу на цьому напрямку. Але, звичайно, зрозуміло, що росія хоче розтягнути нашу лінію оборони, щоб ми змістили фокус уваги, щоб ми перекидали додаткові сили на Сумщину», – пояснює Олександр Мусієнко.

