Військовий експерт Олег Старіков заявив, що після Близького Сходу наступна війна буде за Арктику, і росія вже погрожує країнам Балтії, вважаючи, що з їхньої території летять українські дрони, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

МЗС рф, нагадує експерт, висунуло спецпопередження країнам Балтії, а це вже серйозно. Це значить, пояснює він, що, якщо в кремлі вважатимуть, що країни Балтії дають свій повітряний простір для прольоту дронів або свою територію для їх запуску по Ленінградській області рф, то вони теж завдатимуть ударів дронами по об'єктах на їх території. У цій ескалації, наголошує експерт, є кілька етапів, адже запустити ракети – це справжня війна, а щодо дронів можна сказати, що це не ми.

«У північній частині Європи є певна напруженість, і вона зростатиме. Арктика – це нова сфера переділу після Близького Сходу. Тож залишилося чекати не довго. Дивимося. Ну, я думаю, 1-1,5 місяці – чи ескалація, чи деескалація. Але, наскільки видно, країни Північної Європи почали озброюватися, проводити інформаційну політику, почали дражнити північного ведмедя, тикати його палицею», – пояснює Олег Старіков.

З воєнної точки зору, стверджує він, є різні сценарії, але спочатку це буде гібридний сценарій, тобто полетять нічиї дрони, підводні нічиї БпЛА. А також, додає експерт, кібератаки, інформаційні атаки, війна в електромагнітній сфері – це до сухопутної складової.

«Щойно розвідки країн НАТО або американська розвідка побачать, що почалися перекидання озброєних підрозділів на балтійський кордон, на кордон до Фінляндії, туди, то це буде тоді серйозною розвідознакою, яка буде говорити, що вони готові», – наголошує Олег Старіков.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів про плани України створити альтернативу Patriot: «Щоб у росіян відпало бажання виробляти балістику».

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи допоможе візит Венса Орбану перемогти на виборах.





