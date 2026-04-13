Військовий експерт Олег Старіков заявив, що на фронті позиційний глухий кут, росії доведеться або проводити мобілізацію, або переходити до переговорів, адже проривів не буде, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, ситуація на фронті склалася так, що жодна сторона не може просунутися та вирішити завдання щодо покращення свого тактичного становища, мова не йдеться про оперативне. Ще 3 тижні тому, нагадує він, OSINT-аналітики писали про просування на 50 км, потім на 30, а тепер на 6, це буквально один крок, тому фронт реально встав.

«Це веде до того, що ймовірність ескалаційної складової бойових дій на смузі бойового зіткнення зменшуватиметься. Відразу говорю, якщо хтось думає, що перестануть стріляти, то ні, але буде поступова деескалація», – стверджує Олег Старіков.

Перемогти у російсько-українській війні, констатує він, жодна сторона військовим шляхом на полі бою не може, тому що засоби збройної боротьби не дозволяють це зробити, неможливо провести прорив у тому розумінні, як це трактує військове мистецтво, тобто вийти на оперативний простір, оточити супротивника. У кремлі, стверджує експерт, розуміють, що для того, щоб вирішити завдання, які поставило найвище політичне керівництво, необхідно проводити мобілізацію до мільйона людей, інакше треба воювати до 2030 року, але плани написані лише на 2026 рік, тож до серпня буде деескалація, адже у США вибори.

«Ви мене запитаєте, чи можлива ескалація? Можлива, але ескалація буває перед деескалацією. Ну, чолом у стіну вдаряться і все одно перейдуть до переговорів. Засобами збройної боротьби вирішити проблеми, які є, які стали основою російсько-української війни, коли вони на нас напали віроломно, неможливо», – підсумовує Олег Старіков.

