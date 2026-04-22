Турецький політолог Тогрул Ісмаїл заявив, що без реального перелому на фронті говорити про якісь домовленості між Україною та росією неможливо, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Якщо відверто сказати, то у війні я не бачу переломного моменту. Якщо немає переломного моменту, то й говорити про те, що будуть якісь домовленості, практично неможливо. Тобто одна зі сторін має проявити себе, зламати хребет цієї війни. Цього немає. Ані росія цього не може робити, ані Україна. Тому говорити про те, як це буде, – ілюзія», – стверджує Тогрул Ісмаїл.

Головне, наголошує він, це те, що абсолютно незрозуміло, навіщо кремлю Україна з багатомільйонним населенням, якщо російська економіка тріщить по швах, якщо вони навіть своє населення утримати не можуть. З Україною, констатує експерт, усе зрозуміло, йдеться про територіальну цілісність, але позиції росії не вистачає чіткості, незрозуміло, де вона зупиниться.

«Я вважаю, що на цей момент один із нормальних виходів – це призупинення воєнних дій. Замість зброї ставимо на стіл ручки, обговорюємо. Хай дипломати б'ють один одного по обличчю, борються, як хочуть, але щоб вирішили це питання не військовим шляхом, щоб не вмирали ні в чому невинні діти, люди похилого віку, жінки, просто люди, громадяни», – наголошує Тогрул Ісмаїл.

Проте, констатує гість програми, переломного моменту на фронті немає, а те, що росія окупувала 20% території України, – це не дуже велика справа, тим паче, що втримати їх не так просто. Але скоро, стверджує він, ми дізнаємося, чи зможуть сторони сісти за стіл переговорів, хоча поки що цього не передбачається.

