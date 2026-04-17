Військовий експерт Олег Старіков розповів, що російсько-українська війна та іранська війна 2.0 показали, що головна сила тепер – не ядерка та винищувачі, а масштабування дешевих коштів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Особливості воєн затяжного перехідного періоду. російсько-українська війна та іранська війна 2.0 показали, що малі та середні держави здатні успішно протидіяти великим ядерним гегемонам. Безпілотники, які провели революцію у військовій справі як за ціною, так і за ефективністю, перевершують сучасні системи ППО, винищувачі четвертого, ну, з плюсиками та п'ятого покоління», – стверджує Олег Старіков.

За його словами, зв'язок як був, так і залишається нервами армії, без нього неможливо вести бої у багатьох доменах, і його швидкісна дія є запорукою успіху. Без створення розвідувально-ударного комплексу із 5G зв'язку, стверджує експерт, перемогти практично вже неможливо.

Також, наголошує він, практичний досвід показує, що наявні військові блоки свої завдання вже не можуть виконати, тому йде ослаблення НАТО, а попереду – створення нового військового блоку за участю держав, розташованих на європейському театрі військових дій.

«російсько-українська війна та іранська 2.0 війна показали, що основні системи стримування зараз – не ядерні тріади, а здатність до масового виробництва дешевих засобів ураження, швидке масштабування виробництв за тижні у геометричній прогресії та готовність у суспільстві гинути, захищаючи свою країну», – підсумовує Олег Старіков.

