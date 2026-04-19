Геополітик Юрій Буздуган заявив, що вже зараз потрібно закладати фундамент нової системи колективної безпеки Європи, і пояснив, як буде виглядати ця система та хто до неї увійде, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «7 кроків».

Як зазначає гість програми, європейські країни рухаються і розвиваються по-різному, зокрема, економічно Угорщина і Польща – це не Німеччина і Франція, і так само ця різниця є у безпеці. Є Європа мобілізована, стверджує він, і це не Коаліція охочих, а ті країни, які межують з росією, зокрема, Україна, Польща, країни Балтії, Норвегія, Фінляндія, Швеція, а також є такі розслаблені держави, як Іспанія, Німеччина, у яких досі економіка мирного часу.

«Тому нова колективна система безпеки Європи буде передбачати фронтир свободи. Це буде певний група країн, які чудово розуміють, що їх особисте виживання залежить від того, чи зібралися вони докупи. Чому? Жодна країна по одинці не здатна протистояти агресії рф, навіть Україна. А якщо всі зібралися докупи, то від росії нічого не залишиться. Тобто це якщо Норвегія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Польща, Україна, Молдова, Туреччина зберуться докупи і встануть як бар'єр», – пояснює Юрій Буздуган.

Також експерт зазначає, що, коли починалась Перша світова війна, Варшава була російською, під час Другої світової війни Білосток був російський, але сьогодні цього немає, максимум росія має Мінськ. Тобто, пояснює він, ми бачимо, як кордон рф і геополітичний контроль відкочувалися на Схід.

«По завершенню цієї війни Білорусь звільниться від окупації рф, бо сьогодні Білорусь окупована. Так, це гібридна окупація, непряма, але є колоніальна адміністрація, яка прикидається суверенним національним урядом Білорусі. Всі це розуміють. У росії розуміють, білоруси розуміють, європейці розуміють, ми розуміємо. Коли Білорусь стане демократичною країною, Балто-Дніпровський геополітичний кластер стане системою колективної безпеки нової Європи», – стверджує Юрій Буздуган.

