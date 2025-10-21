Соратник Петра Порошенко Юрий Луценко до войны высмеивал украинские символы и воинов УПА, подробно повторяя тезисы российской пропаганды. Об этом написал политический эксперт Валентин Гладких и обнародовал фрагменты интервью политика газете "Московский комсомолец" , которое , по словам эксперта, пытаются зачистить в интернете.

Гладких напомнил, что до войны Луценко давал интервью российским изданиям, где чтобы понравиться россиянам открыто высмеивал украинские символы и УПА.

«Именно он выставлял украинцев странными холопами, над которыми грех не посмеяться. Будучи немного младшим, Луценко любил смаковать историями, называя «трезубец – ху@ней». Много лет Луценко повторял нарративы, которые до сих пор крутят кремлевские пропагандисты: что УПА – «каратели», что «в Советском Союзе не было национальной проблемы», что «реабилитация УПА расколет Украину», что «украинская символика разъединяет людей», что Ровно было бы правильно. Знакомо? Это же один в один цитаты из российских методик о «общей истории», «братских народах» и «недопустимости героизации националистов», - отмечает Гладких.

Эксперт привел фрагменты интервью Луценко, в котором тот фактически повторяет тезисы российской пропаганды.

«Я считал и считаю, что в Советском Союзе нацпроблемы не было в принципе… Когда сегодня мне рассказывают о зажиме украинского языка в Советском Союзе, мне это всегда кажется смешным»… «Я считаю, что УПА ни в коем случае нельзя возрождать. Потому что политики, которые в начале 90-х подняли знамя УПА, фактически возродили вражду», - цитує Гладких інтерв’ю Луценка.

По словам эксперта, это типичная колониальная риторика, формирующая пренебрежение ко всему украинскому. Однако наибольшее возмущение вызвала история, которую Луценко рассказывал с шуткой — о якобы партизанах, заставивших «руховца» снять трезубец с шапки.

«Празднуем 9 мая. И вот один партизан выпил полстакана водки, и глядя на руховца с его тризубом, говорит: “Слышь, хлопец, ты от эту «х...ю» с шапки сними!”…». И он и человек пять дедов взяли руховца за грудки и в лес поволокли. И заставили тризуб снять и в песок собственноручно закопать. Я к чему это рассказываю. Националистическая символика в наших местах крайне разделяет людей», - експерт наводить слова Луценка.

Гладких также подчеркнул, что пророссийские симпатии присущи не только Луценко, но и его политическому лидеру – Петру Порошенко, который, по словам Гладких много лет торговал с РФ, работал в правительстве Януковича-Азарова, а также был пономарем в РПЦ.

