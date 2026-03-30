Студентський парламент Київського національного університету імені Т.Шевченка заявив про початок безстрокової акції протесту з вимогою відсторонити ректора Бугрова та здійснити перевірку його причетності до сексуальних контактів зі студентками та викладачками в аудиторіях Університету.

Про це пише портал Акценти

Багаточисленні корупційні та сексуальні скандали за участю Бугрова викликали кризу довіри між студентами та адміністрацією Університету. Останнім поштовхом до акції стало відео, що було оприлюднено 20 березня і містить кадри осіб, схожих на Бугрова та викладачки Університету, які займаються сексом у 105 аудиторії КНУ "Центр вивчення спадщини Івана Франка".

У 2022 році Бугров вже був фігурантом найгучнішого в країні сексуального скандалу, однак тоді він вийшов сухим із води завдяки підтримці друзів у високих кабінетах, зокрема Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Студенти вимагають від адміністрації Бугрова офіційного пояснення того, що відбувалося у 105 аудиторії, знаходження там сексуальних іграшок, а також проходження ректором незалежної перевірки та експертного дослідження. На час перевірки Бугров має бути відсторонений, щоб не чинити тиск на осіб, які можуть бути свідками або учасниками сексуальних оргій.

Після оголошення акції протесту Бугров надіслав студентам відписку, яка не проливає жодного світла на діяльність у 105 аудиторії та в якій відсутня інформація про перевірку чи внутрішнє розслідування. Фактично адміністрація Бугрова відмовилась від намагання встановити істину.





До початку мітингу ще два дні, а до спільноти на підтримку акції протесту приєдналося більше 450 студентів. Схоже, що мітинг може стати найбільшою акцією протесту студентів Київського національного університету імені Т.Шевченка.

Нагадуємо, що минулого тижня Міносвіти призначило розслідування секс-скандалів ректора Бугрова та перевірку фальсифікації даних у його річних звітах.

27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва притягнув до відповідальності Бугрова за ч. 4 ст. 172-6 "Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" Кодексу України про адміністративні правопорушення.