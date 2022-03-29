Актер и заслуженный артист Украины Андрей Федінчик в рядах тероборони защищал родную Житомирщину, а завтра вместе с добровольцами отправляется в одну из горячих точек. Об этом пишет «Зірковий шлях».

Андрей жестко осудил коллег из России. Вспомнил Антона Батырева и его лживую пропаганду. Говорит, им навсегда закрыт путь в Украину. А вот кум Фединчика, актер Виталий Салий @rjevskay_ и его семья, с первых дней выходили на митинги в Санкт-Петербурге. За это подверглись давлению со стороны российских властей и были вынуждены бежать за границу.

Жена Андрея Фединчика, актриса Наталья Денисенко, на второй день после начала полномасштабной войны выехала вместе с ним и 4-летним сыном Андрюшей в Житомир. И после того, как параллельную улицу разбомбили российские снаряды, была вынуждена поехать на западную Украину. Сейчас Наталка Денисенко ведет активную информационную борьбу с врагом, а также волонтерить и помогает Андрею и ребятам из тероборони.

1 апреля супруги будут отмечать уже пятую годовщину свадьбы. Фединчик почти месяц не видел жену и сына. Это впервые так надолго расстались. Но главное - безопасность его семьи.

Андрій Федінчик призывает всех украинцев верить в нашу общую победу. Помогать, кто как может, и беречь себя.

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