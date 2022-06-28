Популярная украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала, которая во время войны вывезла детей за границу, а сама начала активно гастролировать в поддержку Украины, поделилась в своем Instagram постом о Дне Конституции.

Как видно, Джамала опубликовала патриотичное фото с украинским флагом за спиной. Перед камерой артистка появилась в черном комбинезоне, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Джамала рассказала о Дне Конституции Украины, которую приняли в этот день 26 лет назад. По словам певицы, наша Конституция уникальна тем, что в свое время была признана одной из самых демократических в мире. Видимо, поэтому она так не нравится нашему агрессивному соседу.

"26 лет назад была провозглашена Конституция Украины. Тогда она была признана одной из самых демократических в мире. Именно в нем говорится о территориальной целостности нашего государства, о защите государственного языка и о правах граждан. В частности, право на жизнь. 26 лет назад мы сделали свой выбор в пользу демократии, но этот выбор до сих пор не дает покоя сумасшедшему соседу. Однако давно ясно, что ничто не заставит нас свернуть с правильного пути. Сейчас россия цинично топчется по всем возможным правам, используя ракеты в качестве аргументов", - написала Джамала.

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