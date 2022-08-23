Как сообщает Politeka.net, День флага Украина традиционно отмечает 23 августа, в канун Дня Независимости. Украинская телеведущая Маша Ефросинина умилила Инстаграм патриотическими фото с сине-желтым флагом, ставшим символом свободы и смелости во всем мире.
Телеведущая подчеркнула, что наш сине-желтый стал главным цветом года и окутали весь мир.
"Цвета единства, силы и свободы. Цвета, которыми пронизан сегодня весь мир, они являются постоянным напоминанием о противостоянии Украины жестокому и беспощадному врагу! С Днем государственного флага Украины", – написала Маша Ефросинина.
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Кроме того, телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых позирует с украинским флагом. На некторых фото можна заметить Машу Ефросинину с ее коллегами и друзьями - представителями украинского шоубизнеса.
В комментариях к снимкам, пользователи сети написали не только комплименты для ведущей, но и выразили надежду в то, что Украина сумеет выгнать оккупантов из украинской территории: "Приветствую. Процветание и победы в нашей Украине!", "Какая красивая Маша", "Красавица Маша и самое дорогое сердце флаг", "Самый лучший флаг это наша Украина", "Враг наш жестокий, но мы выстоим. Потому что с нами сила!".
Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.
Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.
Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.