Как сообщает Politeka.net, День флага Украина традиционно отмечает 23 августа, в канун Дня Независимости. Украинская телеведущая Маша Ефросинина умилила Инстаграм патриотическими фото с сине-желтым флагом, ставшим символом свободы и смелости во всем мире.

Телеведущая подчеркнула, что наш сине-желтый стал главным цветом года и окутали весь мир.

"Цвета единства, силы и свободы. Цвета, которыми пронизан сегодня весь мир, они являются постоянным напоминанием о противостоянии Украины жестокому и беспощадному врагу! С Днем государственного флага Украины", – написала Маша Ефросинина.

Кроме того, телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых позирует с украинским флагом. На некторых фото можна заметить Машу Ефросинину с ее коллегами и друзьями - представителями украинского шоубизнеса.

В комментариях к снимкам, пользователи сети написали не только комплименты для ведущей, но и выразили надежду в то, что Украина сумеет выгнать оккупантов из украинской территории: "Приветствую. Процветание и победы в нашей Украине!", "Какая красивая Маша", "Красавица Маша и самое дорогое сердце флаг", "Самый лучший флаг это наша Украина", "Враг наш жестокий, но мы выстоим. Потому что с нами сила!".

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.