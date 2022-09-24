Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, у которой есть трое детей. 16-летняя Злата Митчелл, которую звезда родила от британца Нила, а также сын Валерий и дочь Евдокия, которых Оля родила от текущего мужа Владимира Локотко. Злата уже выросла настоящей красоткой и уехала на учебу в Лос-Анджелес. А недавно Митчелл даже показала своего молодого человека - Оскара. Не забывает Злата и об Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз Митчелл показала селфи, находясь на теннисном корте. Как можно понять, у подростка появилось новое хобби.

Сообщалось, что дочь Олии Фреймут заскучала за домом, опубликовав пост в Инстаграм.

"Тяга домой. Украина. неотредактированный. Июль 2022 года. Каждый, кто приходит на нашу землю, остается на ней навсегда", - написала Злата.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вы тоже", "Песик супер".

Напомним, 16-летняя дочь Фреймут поразила пикантным луком и показала свои развлечения с бойфрендом

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