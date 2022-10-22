Телеведущая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев устроили довольно необычное свидание.

В этот раз украинская телеведущая Маша Ефросинина решила напомнить, как 30 августа 2003 года вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева, спустя полтора месяца им наконец-то удалось увидеться и отметить свою годовщину.

«Однако, романтику никто не отменял! Поэтому возлюбленный повез меня туда, где ему сейчас важнее всего – на испытаниях новых приборов, которые вместе с нашими добровольцами закупает для ВСУ, чтобы уничтожать клятую нечисть.

Ну, разве не романтика…» - поделилась украинская ведущая под подборкой кадров. Засветила Мария также и своего супруга на редких кадрах.

Чуть ранее Мария разместила трогательное видео, на котором она с мужем танцует у дома под песню "Без бою" группы "Океан Эльзы", и рассказала, что в этом году они отпраздновали годовщину бракосочетания с огромным опозданием.

"Отпраздновать 19-ю годовщину брака с опозданием в полтора месяца - это новый уровень наших с Тимуром Хромаевым отношений... Загадали празднование 20-летнего юбилея вовремя, в мирном Киеве, в кругу всех наших друзей!", - пишет ведущая.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.