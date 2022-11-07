Одиозный режиссер Оксана Байрак даже после полномасштабного вторжения продолжила защищать россию, тогда как в войне обвинила Украину. А также повелась на пропагандистскую риторику и заявила, что россияне – "братский народ".
Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич ранее сотрудничала с режиссером, в интервью Алине Доротюк она поделилась воспоминаниями о Байрак.
В частности, Екатерина Тишкевич работала с режиссером в сериале "Ничто не случается дважды". Именно благодаря этой работе Тишкевич приобрела большую популярность и стала одной из ведущих актрис Украины.
"Оксана меня удивила. Или я была такой слепой, что не видела, насколько она пророссийски настроена. Были какие-то шутки по типу: "За путина я вышла бы замуж". Я всегда думала, что она гонит, так не может быть. Она всем направо и налево это говорила, я думала, что это такая неудачная шутка, но оказалось - не шутка. Это доводят ее прямые пропагандистские эфиры, где она говорила о том, как "Украина бомбила Донбасс 8 лет", об "аллее ангелов" и все остальное, — по методичке. Последние месяцы перед началом полномасштабной войны мы почти не общались, потому что мне очень тяжело давалась эта дружба", - рассказала Екатерина Тишкевич.
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Муж Тишкевич – актер Валентин Томусяк добавил, что Оксана Байрак очень сильный режиссер, она прекрасно знает свое дело, однако это не украинка. Такой человек не может и дальше работать в Украине, поскольку его позиция просто позорна.
Напомним, что тяжелобольная украинская актриса Тышкевич решилась на одкровение.
Как сообщала Politeka, звезда "Кріпосної" Сагайдачная разорвала дружбу с Байрак и назвала причину.
Также Politeka писала, что ведущий Анатолич назвал украинок, которых следует наказать вслед за Лорак и Повалий.