Одиозный режиссер Оксана Байрак даже после полномасштабного вторжения продолжила защищать россию, тогда как в войне обвинила Украину. А также повелась на пропагандистскую риторику и заявила, что россияне – "братский народ".



Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич ранее сотрудничала с режиссером, в интервью Алине Доротюк она поделилась воспоминаниями о Байрак.

В частности, Екатерина Тишкевич работала с режиссером в сериале "Ничто не случается дважды". Именно благодаря этой работе Тишкевич приобрела большую популярность и стала одной из ведущих актрис Украины.

"Оксана меня удивила. Или я была такой слепой, что не видела, насколько она пророссийски настроена. Были какие-то шутки по типу: "За путина я вышла бы замуж". Я всегда думала, что она гонит, так не может быть. Она всем направо и налево это говорила, я думала, что это такая неудачная шутка, но оказалось - не шутка. Это доводят ее прямые пропагандистские эфиры, где она говорила о том, как "Украина бомбила Донбасс 8 лет", об "аллее ангелов" и все остальное, — по методичке. Последние месяцы перед началом полномасштабной войны мы почти не общались, потому что мне очень тяжело давалась эта дружба", - рассказала Екатерина Тишкевич.

Муж Тишкевич – актер Валентин Томусяк добавил, что Оксана Байрак очень сильный режиссер, она прекрасно знает свое дело, однако это не украинка. Такой человек не может и дальше работать в Украине, поскольку его позиция просто позорна.