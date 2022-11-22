Исполнительница Alina Pash объяснила, что считала этот кадр и саму поездку не чем-то негативным, а проявлением позиции.

Популярная украинская исполнительница Alina Pash (настоящее имя - Алина Паш) рассказала, как отважилась на фото на фоне Красной площади, которое со скандалом всплыло во время Нацотбора на "Евровидение-2022". В интервью для YouTube-каналу "Палає" она прокомментировала, почему выложила этот кадр.



Исполнительница Alina Pash объяснила, что считала этот кадр и саму поездку не чем-то негативным, а проявлением позиции.

Alina Pash заверила, что осознала свою ошибку и в полной мере чувствует ответственность. Однако жаль певице не себя, а близких, ставших свидетелями хейта.

"Больше всего мне в этой истории жаль моих родственников и друзей, которые просто наблюдали и ничего не могли сделать. На них полился хейт тоже. Как мама говорила: Выдали ту фотографию с Красной этой площади. Я с этой "Киев"-кофтиной стою - это где-то мой флаг, красно-черный, голубовато-желтый. Мама: "Это никто не поймет". Я в это верила", - вспомнила артистка.

По словам Паш, она наивно верила, что украинцы поймут остроумное фото и его посыл, но впоследствии стало очевидно, что поклонники не оценили подобный креатив.

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