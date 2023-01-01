Астрологи в гороскопе на 2-8 января 2023 года рассказали, на чем лучше сконцентрироваться.

Стало известно, с чем столкнуться представители зодиакального круга в первой рабочей неделе 2023 года, передает "Главред".

Овен

Первая неделя нового 2023 года начнется с неприятностей в отношениях с близкими друзьями. Поэтому в эти дни лучше отказаться от дружеских встреч и уделить внимание родных.

Первые рабочие дни лучше провести за планированием.

Телец

Начало недели обещает быть напряженным. Этому знаку Зодиака стоит избегать ссор и конфликтов, чтобы не усугубить ситуацию. Астрологи советуют на неделю Тельцам заняться своим здоровьем.

Близнецы

Представители этого знака могут подхватить простуду или инфекцию, не стоит игнорировать первые симптомы простуды.

Важно не принимать быстрых бездумных решений, каждое предложение стоит обдумать. В конце недели можно начать новый проект, навести порядок дома.

Рак

Нельзя забывать о семье и любимом человеке. Этому знаку Зодиака нужно уделить время. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года советует Ракам не думать о мелких неприятностях, а сконцентрироваться на более важных делах.

Лев

Начать неделю лучше с составления планов, но решение важных рабочих вопросов лучше отложить на более позднее время.

Гороскоп на неделю Львам советует в ближайшие дни сосредоточиться на себе, своей семье.

Дева

Представителям этого знака придется менять планы. Это не должно огорчаться, не стоит противостоять обстоятельствам. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 Девам советует избавиться от всего, что мешает и раздражает или является источником негативных эмоций.

Весы

Рабочая неделя 2023 года начнется с желания приумножить доход, но ему не стоит поддаваться - велика вероятность афер. Гороскоп на неделю Весам советует не переоценивать свои физические возможности.

Скорпион

Неделя начнется с конфликтов с родными. Если есть возможность, то стоит минимизировать общение. В уединении можно заняться саморазвитием и уделить время себе. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года Скорпионам обещает неожиданную влюбленность.

Стрелец

Вам нужно распланировать дела на ближайшее время. Особенно осторожно нужно относиться к путешествиям и снизить общение с мало знакомыми людьми.

Козерог

Неделя может начаться с расходов из-за поломок или других мелких неприятностей. Астрологи 2-8 января 2023 года советуют Козерогам постараться справиться самостоятельно.

Водолей

Первая неделя года может начаться с неприятностей и препятствий. Однако преодолеть трудности можно, но только вам решать, как быстро.Водолеям советуют помалкивать и не распространяться о своих планах, также не стоит пока вести деловые переговоры.

Рыбы

Начало года сулит нервозность из-за неприятных слухов - на это не стоит обращать внимание. Гороскоп на неделю Рыбам советует уделить время друзьям и поддержать праздничное настроение. Неделя обещает достижение целей, но это будет не совсем честный путь.

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