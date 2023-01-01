Стало известно, с чем столкнуться представители зодиакального круга в первой рабочей неделе 2023 года, передает "Главред".
Овен
Первая неделя нового 2023 года начнется с неприятностей в отношениях с близкими друзьями. Поэтому в эти дни лучше отказаться от дружеских встреч и уделить внимание родных.
Первые рабочие дни лучше провести за планированием.
Телец
Начало недели обещает быть напряженным. Этому знаку Зодиака стоит избегать ссор и конфликтов, чтобы не усугубить ситуацию. Астрологи советуют на неделю Тельцам заняться своим здоровьем.
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Близнецы
Представители этого знака могут подхватить простуду или инфекцию, не стоит игнорировать первые симптомы простуды.
Важно не принимать быстрых бездумных решений, каждое предложение стоит обдумать. В конце недели можно начать новый проект, навести порядок дома.
Рак
Нельзя забывать о семье и любимом человеке. Этому знаку Зодиака нужно уделить время. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года советует Ракам не думать о мелких неприятностях, а сконцентрироваться на более важных делах.
Лев
Начать неделю лучше с составления планов, но решение важных рабочих вопросов лучше отложить на более позднее время.
Гороскоп на неделю Львам советует в ближайшие дни сосредоточиться на себе, своей семье.
Дева
Представителям этого знака придется менять планы. Это не должно огорчаться, не стоит противостоять обстоятельствам. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 Девам советует избавиться от всего, что мешает и раздражает или является источником негативных эмоций.
Весы
Рабочая неделя 2023 года начнется с желания приумножить доход, но ему не стоит поддаваться - велика вероятность афер. Гороскоп на неделю Весам советует не переоценивать свои физические возможности.
Скорпион
Неделя начнется с конфликтов с родными. Если есть возможность, то стоит минимизировать общение. В уединении можно заняться саморазвитием и уделить время себе. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года Скорпионам обещает неожиданную влюбленность.
Стрелец
Вам нужно распланировать дела на ближайшее время. Особенно осторожно нужно относиться к путешествиям и снизить общение с мало знакомыми людьми.
Козерог
Неделя может начаться с расходов из-за поломок или других мелких неприятностей. Астрологи 2-8 января 2023 года советуют Козерогам постараться справиться самостоятельно.
Водолей
Первая неделя года может начаться с неприятностей и препятствий. Однако преодолеть трудности можно, но только вам решать, как быстро.Водолеям советуют помалкивать и не распространяться о своих планах, также не стоит пока вести деловые переговоры.
Рыбы
Начало года сулит нервозность из-за неприятных слухов - на это не стоит обращать внимание. Гороскоп на неделю Рыбам советует уделить время друзьям и поддержать праздничное настроение. Неделя обещает достижение целей, но это будет не совсем честный путь.
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