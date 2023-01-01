Стало известно, с чем столкнуться представители зодиакального круга в первой рабочей неделе 2023 года, передает "Главред".

Овен

Первая неделя нового 2023 года начнется с неприятностей в отношениях с близкими друзьями. Поэтому в эти дни лучше отказаться от дружеских встреч и уделить внимание родных.

Первые рабочие дни лучше провести за планированием.

Телец

Начало недели обещает быть напряженным. Этому знаку Зодиака стоит избегать ссор и конфликтов, чтобы не усугубить ситуацию. Астрологи советуют на неделю Тельцам заняться своим здоровьем.

Львов, люди, украинцы, зима, свет

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Близнецы

Представители этого знака могут подхватить простуду или инфекцию, не стоит игнорировать первые симптомы простуды.

Важно не принимать быстрых бездумных решений, каждое предложение стоит обдумать. В конце недели можно начать новый проект, навести порядок дома.

Рак

Нельзя забывать о семье и любимом человеке. Этому знаку Зодиака нужно уделить время. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года советует Ракам не думать о мелких неприятностях, а сконцентрироваться на более важных делах.

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Лев

Начать неделю лучше с составления планов, но решение важных рабочих вопросов лучше отложить на более позднее время.

Гороскоп на неделю Львам советует в ближайшие дни сосредоточиться на себе, своей семье.

Дева

Представителям этого знака придется менять планы. Это не должно огорчаться, не стоит противостоять обстоятельствам. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 Девам советует избавиться от всего, что мешает и раздражает или является источником негативных эмоций.

Весы

Рабочая неделя 2023 года начнется с желания приумножить доход, но ему не стоит поддаваться - велика вероятность афер. Гороскоп на неделю Весам советует не переоценивать свои физические возможности.

Скорпион

Неделя начнется с конфликтов с родными. Если есть возможность, то стоит минимизировать общение. В уединении можно заняться саморазвитием и уделить время себе. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года Скорпионам обещает неожиданную влюбленность.

Стрелец

Вам нужно распланировать дела на ближайшее время. Особенно осторожно нужно относиться к путешествиям и снизить общение с мало знакомыми людьми.

Козерог

Неделя может начаться с расходов из-за поломок или других мелких неприятностей. Астрологи 2-8 января 2023 года советуют Козерогам постараться справиться самостоятельно.

Водолей

Первая неделя года может начаться с неприятностей и препятствий. Однако преодолеть трудности можно, но только вам решать, как быстро.Водолеям советуют помалкивать и не распространяться о своих планах, также не стоит пока вести деловые переговоры.

Рыбы

Начало года сулит нервозность из-за неприятных слухов - на это не стоит обращать внимание. Гороскоп на неделю Рыбам советует уделить время друзьям и поддержать праздничное настроение. Неделя обещает достижение целей, но это будет не совсем честный путь.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

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