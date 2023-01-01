Важно помнить, что каждое препятствие – это возможность для личного развития.

Тигр

2023-й для Тигров – год финансовых рисков - возможны денежные потери, а ожидаемые доходы могут так и не поступить. Кроме того, Тигры будут чувствовать дисбаланс в личной жизни.

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Крыса

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Финансовая ситуация также будет очень нестабильной. Крысам придется продать имущество, землю или активы, чтобы снова стать на ноги.

Старайтесь заранее планировать риски и принимать необходимые меры.

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Петух

Звезды не советуют занимать большие суммы денег. Петухам в 2023 году придется осторожно и рассудительно распоряжаться своими финансами.

Петухам нужно быть внимательными, иначе они потеряют сбережения.

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