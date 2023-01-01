В 2023 году людям, родившимся в года Тигра, Петуха и Крысы, придется приложить немало усилий, чтобы достичь поставленных целей.

Важно помнить, что каждое препятствие – это возможность для личного развития.

Тигр

2023-й для Тигров – год финансовых рисков - возможны денежные потери, а ожидаемые доходы могут так и не поступить. Кроме того, Тигры будут чувствовать дисбаланс в личной жизни.

Крыса

Финансовая ситуация также будет очень нестабильной. Крысам придется продать имущество, землю или активы, чтобы снова стать на ноги.

Старайтесь заранее планировать риски и принимать необходимые меры.

Петух

Звезды не советуют занимать большие суммы денег. Петухам в 2023 году придется осторожно и рассудительно распоряжаться своими финансами.

Петухам нужно быть внимательными, иначе они потеряют сбережения.

Напомним, свет неожиданно выключили, и вы застряли в лифте: что делать и как стоит себя вести.

Как сообщала Politeka, новый удар нанесен по энергосистеме: известно, где сегодня не будет света.

Также Politeka писала, что новогодняя ночь 2023: полицейские рассказали украинцам, о чем следует помнить на праздники.