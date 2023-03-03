Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделился шуточным видео, где позировал возле плиты.

"Когда решил приготовить ужин и прочитал, что соль "бросать на глаз", - написал Эктор и сделал вид, что посолил свой глаз.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"За перец я даже боюсь думать";

"ой жесть! Эктор, хорошо что там не написано "посолите яйца". Потому что я уже фантазию включила";

"ахаха, такие же ассоциации, когда читаю "бабушкины" рецепты: соль на глаз, перца мисочку (?), сахара рюмочку....";

"Так когда учишь другой язык и думаешь как много нелогичного) А у самих такое же";

"А пописать на дорожку......перед выходом из дома, не пробовали";

"Всем поварам срочно идея для рилс :). Соль и перец в глаза :)))";

"как обычно. Эктор поражает своим чувством юмора";

"Ой та прям таки и да, это не про Эктора Хименеса";

"МастерШеф любители, черный фартук";

"А я всегда говорю! Соль класть на глаз это больно".

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