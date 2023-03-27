Популярный украинский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво решил поделиться важным видео. В последнее время повар обращает внимание на важные вещи:

В этот раз Эктор решил обсудить, что руководит иностранцами в ВСУ.

«Смотрел здесь документальное видео об интернациональном легионе, которое сейчас воюет в Украине. Послушал, какими ценностями они руководствуются – это так… знакомо. Там есть и мои земляки.

Что управляет теми, кто идет защищать чужую землю? И не нахожу других ответов, кроме как искреннее желание справедливости Просто сделать все, чтобы остановить это. Когда стоять в стороне не получается, это стыдно, это даже тяжело.

Это люди, для которых понятие добра стоит выше собственного блага — вы знаете таких, вы видели таких своими глазами?» - поделился на эмоциях Эктор.

В сети были поражены кадрами:

«Низкий поклон всем присоединившимся к защите Украины; Очень интересный, большое спасибо этим мужественным и храбрым Воинам Света; Мой родной Купянск, держись!!; Воины Света и Добра огромное спасибо Вам!».

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