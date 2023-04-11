Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева уже не выступает с новыми песнями, однако радует украинцев новыми увлечениями и проектами. С недавних пор артистка занимается работой с кулинарным проектом, которое ведет вместе со звездными коллегами.
«Ой, а у нас же вышел второй выпуск нового сезона моего кулинарного ютуб-шоу #ТАКІСТРАВИ. Приглашаем к просмотру и донатам за наши перформансы. Давайте поддерживать и помогать друг другу, и самое главное, нашим героям ЗСУ» - написала Даша под маленькой пародией на себя и попросила помощи украинцев.
В сети поделились мнением:
«А фоткает Дантес?; Это гениально)); Спасибо, очень посмеялась); Бегу смотреть 🔥🙌; Хорошо. Слава Украине; Шик!)» - подмечают поклонники.
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Также Астафьева поделилась своими эмоциями: "Как ты". Кажется, это топ-фраза этого неожиданного, длинного и так и не прожитого в покое года. Вот – я. Во второй раз с начала ада уехала, чтобы немного восстановиться, пожить. Это Карпаты.
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