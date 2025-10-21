Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что возможная встреча Трампа и путина в Будапеште – это не антиукраинский и не пророссийский шабаш, а антиевропейский, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает политик, относительно возможной встречи Трампа и путина в Венгрии единственная надежда на то, что российскому диктатору устроят адекватный прием, ведь Будапешт – проевропейский город, мэр которого – глава оппозиционной партии «Тиса», которая имеет достаточно высокие рейтинги и борется за власть.

«А все остальное, о чем там могут договориться… Я думаю, что ничего хорошего нас не ждет, но так же не нужно отчаиваться. Я не думаю, что это будут какие-то решения директивного характера, что они приняли решение, а мы взяли под козырек и выполнили. Без Украины, без других стран мира они могут что угодно планировать, но это не значит, что Украина будет реализовывать это», – комментирует Николай Томенко.

В общем, отмечает политик, Будапешт – это не антиукраинский и даже не пророссийский шабаш, а антиевропейский, ведь именно Венгрия блокирует решения ЕС относительно российско-украинской войны и не только, Трамп регулярно критикует Европу за недостаточные расходы на оборону, а путин покажет, что он, несмотря на решение МКС, наконец добрался и до Европы. Кроме того, добавляет он, если Орбан примет встречу лидеров США и рф, это даст ему политические баллы накануне выборов в апреле 2026 года.

«Я думаю, что как раз кулуарная часть будет иметь место, она будет достаточно серьезной и, возможно, неприятной для нас. Это не значит, что мы ее услышим, что она будет озвучена. Но еще раз хочу сказать, что, когда мы говорим о Будапеште, то это против Европы, это против демократической смены режима в Венгрии. И это минимально, очевидно, об Украине. Поэтому надеяться на успех вряд ли можно», – объясняет Николай Томенко.

