Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що після візиту Венса шансів перемоги в Орбана більше не стало, а західна преса взагалі дуже оптимістична щодо шансів опозиції, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Чим завершилася історична місія Венса у Будапешті? Чи зміг він узяти Будапешт? І, ви знаєте, схоже, не дуже в нього в цьому Будапешті все склалося. Як повідомляють, місцеві будапештські активісти, як показало нове опитування, одразу після закінчення візиту Венса партія Орбана втратила 3% голосів виборців. Тобто він намагався підтримати партію свого друга Орбана, а в результаті ту-ту-ту», – розповідає Михайло Шейтельман.

Як він нагадує, коли Венс прилетів до Індії, там була пожежа, коли він прибув кудись у гори, були обвали, землетрус… Коли Віткофф провалює переговори, підкреслює експерт, це результат його діяльності, а ось Венс просто приносить із собою невдачу, от і в Орбана рейтинг упав. Хоча, міркує він, може, це й не пов'язано з візитом Венса, адже опитування проводили того ж дня, проте місцеві політологи вже жартують, що, може, віце-президент залишився б ще на кілька днів, до виборів.

Тим часом Reuters, розповідає експерт, пише, що партія Мадяра «Тиса» може набрати 2/3 голосів у парламенті, а це означає, що Орбан не лише програє вибори, а й отримає менше 1/3 місць.

«Якщо це станеться, то новий уряд не просто прийде до влади, вони внесуть конституційні зміни, тобто те, на що потрібно робити 2/3 голосів, і таким чином повністю відновлять відносини Угорщини з ЄС, отримуватимуть назад дотації. Тобто Угорщина буде повністю реінтегрована в ЄС. Ну і, звичайно, однією з умов цієї реінтеграції буде, звісно, ​​надання нам кредиту на 90 млрд і повна підтримка України. Вустами Reuters би пити мед. Я сам не настільки оптимістичний, мені важко в це повірити», – підсумовує Михайло Шейтельман.

