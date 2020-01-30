Инициативы Виктора Медведчука, что разработаны в рамках "Межпарламентского диалога", позитивно повлияют на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире украинского "112 Украина" заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Кожара решил прокомментировать новость о том, что Виктор Медведчук провел встречу в Бундестаге ФРГ, в ходе которой показал депутатам крупнейших фракций Германии свою концепцию "парламентского измерения "нормандского формата". Такая идея может сдвинуть с мертвой точки “Минские переговоры” и продвинуть его вперед. Если президент не знает, как реализовать “Минск”, то, возможно, парламенты дадут ему ответ.

"Как раз парламентское измерение "нормандского формата", предложенный в первую очередь Виктором Медведчуком, на мой взгляд, и является тем наиболее важным элементом, который может сдвинуть "Минский процесс" с мертвой точки и продвигаться вперед. Если у главы нашего государства нет на сегодняшний день видения, как нам продвинуться в плане реализации "Минских соглашений", то, может, как раз парламентское измерение и поможет в этом", - высказал надежду экс-глава МИД Украины.

Кожара назвал инициативу Виктора Медведчука по созиданию "Межпарламентского диалога во имя мира: Украина - Россия - Франция - ФРГ" хорошей и конструктивной. Украинская партия “Слуга народа” должна поддержать эту идею, хотя пока никаких продвижений нет.

"Я думаю, что эта инициатива Виктора Медведчука по созданию парламентской ассамблеи "нормандского формата" является исключительно позитивной и конструктивной. На мой взгляд, это как раз то время, когда и другие фракции, и самая большая фракция "Слуга народа" в парламенте должна поддержать, но я пока что не слышал о такой поддержке", - отметил дипломат и политик в своем заявлении.

Экс-глава МИД добавил, что инициативы, которые разработают в рамках "межпарламентского диалога", позитивно будут влиять на мирное урегулирование конфликта, что происходит на Донбассе. Если украинское монобольшинство не прислушается к предложениям Медведчука, то эти предложения передадут руководству страны партнеры, которые привыкли слушать парламенты своих государств.

Чиновник также отметил, что это должно и повлиять общее урегулирование ситуации в Украине, а также позитивный для нее эффект.