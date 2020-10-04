Поклонник Гиркина, известный вор и аферист Александр Кулик хочет захватить власть над Константиновской ОТГ.

Ему помогает его друг и подельник – действующий мэр Константиновки Сергей Давыдов. Об этом пишет портал «Антикор», передает Hyser.

По данным журналистов, уже сегодня с согласия мера Давыдова Кулик строит сетку по массовой скупке голосов, куда вовлекает работников исполкома, договаривается с сельскими головами. Голова Новодмитриевки Николай Яковлев уже даже составил списки селян, готовых за вознаграждение голосовать за Кулика.

Также Кулик готовит масштабные фальсификации. По данным СМИ, члены ТВК от партии Порошенко «Европейская солидарность» Светлана Митько и Дмитрий Ганночко и представители «Слуг народа» договорились за 10 тысяч долларов обеспечить Кулику правильный подсчет голосов – 5 тысяч «зеленых» он должен заплатить до выборов, еще 5 тысяч уже после оглашения «результатов».

Рух «Честно» и несколько других общественных организаций внимательно следят за махинациями команды Кулика.

По данным СМИ, правоохранители уже открыли ряд уголовных дел в отношении Кулика и его приближенных. По всем признакам она попадает под характеристику создания и деятельности организованной преступной группировки, цель которой путем подкупа и фальсификаций захватить власть в Константиновской ОТГ.

Кулик, который очень похож на персонажа из булгаковского «Собачьего сердца» Шарикова, хорошо известен местным жителям как вор и бессистемный дерибанщик. Он уничтожил не одно предприятие в городе. Сначала он полностью разорил сеть магазинов «Кольцо». После захватил стадион «Чемпион» - бывший комплекс ЗАО «Свинец». 12 лет назад он получил его в отличном состоянии с действующими тренажерами, сделал на его основе платное заведение для избранных и, выжав из него все соки, оставил полностью разрушенным. Также Кулик взял у города в управление кинотеатр имени Ленина однако вместо обещанного ремонта и модернизации окончательно угробил коммунальное предприятие.

Однако самый известный его «бизнес-проект», за который Кулик получил прозвище Василий Алибабаевич – связан с продажей бензина. Как и герой фильма «Джентельмены удачи», который разбавлял бензин ослиной мочой, Кулик тоже промышлял бодяженным топливом, но добавлял туда конскую мочу, а также самопальных газолин, продавал бензин он на своих заправках «Вейт».

Уже после одной заправки такой смесью автомобиль полностью выходил из строя. За такой беспредел Кулика наказали местные таксисты – засунули ему в зад милицейский жезл, который Кулик всегда возил с собой.

Когда Константиновку захватили террористы Гиркина, Кулик сразу же примкнул к бандитам, втерся в доверие к Гиркину, которого в соцсетях называл своим «кумиром», и даже получил должность «смотрящего» за Константиновкой. Первым делом он тогда начал шантажировать оставшийся местный бизнес. Даже пытался захватить бутылочный завод.

После того, как в город вернулась законная власть, Кулик ради спасения собственной шкуры, назвал имена десятков парней, которые стояли на блокпостах – многие из-за него попали в тюрьму. Так он смог обеспечить себе свободу.

Сегодня, как и прежде Кулик снова прокручивает аферы – на двоих с директором местного «водоканала» Демченко занимаются доставкой так называемой минерализованной воды глубокой очистки. На самом же деле они продают воду из крана, с минимальной очисткой бытовыми маломощными фильтрами.

Кулик многие годы наживался на аферах с коммунальным имуществом громады. А теперь намерен получить должность главы Константиновской ОТГ, чтобы уже в статусе «местной власти» продолжить грабить горожан и жителей сел.