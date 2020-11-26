План «Б» по урегулированию на Донбассе, о котором Владимир Зеленский говорил в 2019 году, становится реальностью – но что он означает для Украины?

Об этом рассуждает политолог Дмитрий Снегирёв в эфире программы «Политика Наизнанку».

Он напомнил, что президент упоминал об этом плане как об альтернативе минским и нормандским соглашениям – на случай их срыва. Но только теперь стало ясно его содержание. Недавно его раскрыл спикер украинской делегации трехсторонней группы Алексей Арестович.

«Какой же сюрприз ожидал нас, когда мы узнали, что ключевое слово в этом плане – «миротворцы». А сам план, по словам Арестовича, ничем не отличается от плана экс-президента Петра Порошенко. С 2017 года, фактически за четыре года, не было предложено ни одного принципиально нового варианта по решению проблемы», - негодует эксперт.

Снегирёв надеялся, что в этом вопросе будет использован мировой опыт – например, опыт разрешения германо-французского конфликта из-за Эльзаса и Лотарингии после Второй Мировой войны.

Более того, оказалось, что вопрос о миротворческой миссии практически решен, а расширение наблюдательной миссии ОБСЕ – наиважнейший фактор стабилизации ситуации. Однако Дмитрий Снегирёв напоминает, что миротворцы действуют под эгидой ООН, а не ОБСЕ.

В мировой практике еще ни разу не было того, что предлагает представитель украинской делегации. Задача ОБСЕ, как объясняет аналитик, состоит лишь в том, чтобы наблюдать, в то время как миротворческая акция – это либо принуждение к миру, либо установление мира вооруженной силой.

Дмитрий Снегирёв отмечает, что сейчас главным камнем преткновения стала невозможность компромисса. РФ настаивает на введении миротворцев лишь на территорию линии разграничения, а Украина желает, чтобы они взяли под контроль всю оккупированную территорию вплоть до границы с Россией.

Для введения миротворческой миссии необходимо пройти несколько этапов, которые могут затянуться на годы.

В первую очередь это – консультации с обеими сторонами конфликта. Но Россия не признаёт себя одной из них, и настаивает на диалоге между Киевом и представителями самопровозглашенных республик.

Уже на уровне первого этапа план не сработает. Если же мы пойдем по такому сценарию, то возникает технический вопрос: как обеспечить неприкосновенность миссии, которая приедет на спорную территорию.

Далее, как поясняет Дмитрий Снегирев, мы столкнемся с финансовым вопросом. Кто оплатит миротворческую миссию? 1,2 миллиарда долларов в год придётся платить странам-донорам, а они делать этого пока не планируют.

Если же украинское правительство прогнется под условия Российской Федерации, то мы поставим под угрозу наши субъектность и суверенитет, уверен Снегирев.

Ранее этот политолог прокомментировал отставку начальника Главного управления разведки МО.

Также он довольно жёстко высказался о переговорах в Минске.